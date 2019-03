Pessoas acima de 50 anos vencem barreiras e voltam a estudar no AM

(Foto ilustrativa): Nola Ochs se graduou com 95 anos, em 2007,e foi registrada no Guinness Book como a mais velha pessoa a se formar em uma universidade | Foto: Divulgação

Manaus - Estudar é uma das coisas mais importantes na vida do ser humano. Algumas pessoas, por diversos motivos, deixam de seguir os estudos e têm dificuldade de retomá-los com o avançar da idade. Entretanto, há aqueles que navegaram na contramão e são exemplos de perseverança . O Em Tempo traz histórias de pessoas que voltaram ao banco da Educação e conquistaram o tão sonhado diploma do ensino superior após os 50 anos.

Algumas pessoas param na graduação, outras tentam mestrados e doutorados. Adquirir conhecimento para algumas pessoas é um desafio, principalmente, se você passou dos 50 anos. Não tem regra para voltar a estudar e nem idade, basta querer. Por isso, algumas pessoas estão optando por retornar aos bancos das universidades e tentar novas carreiras profissionais ou, até mesmo, aprimorar o que já foi aprendido.

Essa busca pelo aperfeiçoamento é o caso do professor universitário e, atualmente, editor da Editora da Universidade Federal do Amazonas (Edua), Sérgio Freire. Ele decidiu fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para verificar como era a prova e escrever um artigo em cima dessa experiência. Meses depois, ao verificar a nota pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), decidiu se arriscar e tentar uma vaga no curso de psicologia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) pela proximidade com a área de doutorado dele, a Análise do Discurso. Ele começou a estudar em 2014 e deve concluir o curso ainda neste ano.

“Essa foi uma das melhores decisões dos últimos anos. É muito bacana conviver com essa garotada de 19 e 20 anos e conhecer vários assuntos. Ele ajuda a mudar tua própria percepção de sujeito que você tinha antes e estava estagnado”, fala.

Professor Sérgio Freire só vê benefícios em voltar a estudar | Foto: Arquivo Pessoal

Entre tantos benefícios apontados por ele está o aumento da autoestima e, segundo ele, também rejuvenesce a cabeça, as relações e o conhecimento. E, consequentemente, ajuda a pessoa a se desenvolver mais ainda.



“A gente se sente vivo porque a gente está na roda-viva de novo. Ter que apresentar trabalho, ter que negociar com professor, pedir para o colega assinar o nome na lista e essas coisas que a gente vive na vida acadêmica e são muito vivas. Acho que esse é um dos períodos mais importantes na vida de uma pessoa. Você se renova refazendo tudo isso”, explica o aluno.

Já no final da faculdade, ele começa a sentir o que é o mercado de trabalho na aula de psicologia. Sérgio Freire conta que pretende exercer a profissão de psicólogo com a que exerce atualmente dentro da UFAM.

“Dentro do meu estágio, mesmo que supervisionado, as pessoas entram na clínica e saem melhor e isto é muito gratificante”, fala.

O professor também frisa que não existe tempo ideal para voltar a estudar. O aprendizado é para todos de diferentes idades.

“Se eu pudesse dar um conselho, eu daria esse: Faça. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou embora”, comenta.

Direito aos 50

Para a Érika Lima, de 63 anos, a Educação no Ensino Superior começou em 1976 quando fez Letras na Universidade Federal do Amazonas (UFAM). A vontade dela, inicialmente, era de fazer inglês. Depois, entrou no curso de Economia também na mesma universidade, já no ano de 1979.

Érika Lima colou grau no inicio de março | Foto: Arquivo Pessoal

Érika não parou por aí. Mais de 30 anos depois, em 2012 e aos 57 anos, ela decidiu tentar uma vaga em uma universidade particular após alcançar nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No ano seguinte, em 2013, a economista prestou o vestibular macro da Ufam e passou.

“Conclui em 2018, pois fiquei desperiodizada devido as ementas das universidades divergirem. Se adiantasse matérias, deveria ter terminado em 2016”, fala.



Nem o câncer a atrapalhou. Érika Lima teve que parar de estudar para fazer exercícios domiciliares e quimioterapia devido ao câncer, porém, retornou assim que pôde. Outro desafio que Érika Lima enfrentou foi se adaptar ao uso das redes sociais, como Youtube e WhastApp. A bacharela em Direito pela UFAM colou grau no início de março e pretende seguir a profissão ajudando as pessoas.

Érika Lima se formou em Economia,com 27 anos. | Foto: Arquivo Pessoal

“Eu fiz Letras para aprender Inglês. Fiz Licenciatura e carreira no Magistério. Economia, para ser economista responsável por uma empresa de Construção Civil da qual fui sócia. Direito era um sonho antigo que se realizou e que, assim como o ofício de professora, poderei ajudar pessoas a alcançar seus direitos”, explica.

Editora responsável: Bruna Souza



Leia Mais

Para sobreviverem, venezuelanos formados vivem de bicos em Manaus

Estácio abre inscrição gratuita para alfabetização de adultos