Capacitação para educadores ensina a mediar conflitos nas escolas

Manaus - Brigas entre colegas e bullying estão entre os principais conflitos que fazem parte da rotina escolar. E, para capacitar os educadores para aprenderem a lidar e resolverem esses problemas, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe-AM) promove uma Oficina de Gestão de Conflitos. O encontro acontece no sábado (30), das 8h às 18h, no auditório do La Salle, localizado na avenida Dom Pedro, 151, no Dom Pedro, Zona centro-Oeste de Manaus.

A presidente do Sinepe-AM, Elaine Saldanha, destaca que, além de sensibilizar os educadores sobre o tema, o evento irá ajudá-los a identificar e atuar estrategicamente para solucioná-los.

“Para mediar um conflito é preciso que os profissionais da área da educação tenham algumas habilidades como saber se colocar no lugar do outro, manter a imparcialidade, ter cuidado com as palavras e se dispor a escutar”, acrescenta.

Segundo a doutora em ciência da educação, Maria do Socorro Gomes, que será a palestrante da oficina, muitos educadores não sabem como lidar com o bullying e outras formas de violência, mas é tendo empatia e entendimento da pluralidade de inteligências, opiniões e culturas, que podem ajudar a prevenir ações agressivas por parte dos alunos na escola.

Ações educativas e no cotidiano escolar, como programas de prevenção ao bullying, atividades para trabalhar a tolerância e a solidariedade, incentivar a falar sobre as suas emoções e dar feedback sobre o desempenho do aluno estão entre as iniciativas que podem ser aplicadas pelos professores e melhorarem o convívio na sala de aula.

Os educadores interessados em participar da Oficina de Gestão de Conflitos devem entrar em contato com o Sinepe-AM, através dos telefones (92) 3631-8446 / 9 9114-2865. O investimento é R$ 70 para associados e, R$ 100, para os que não são associados ao sindicato.

