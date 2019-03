Foco de invasão em área verde de Manaus é fiscalizada

Esse é o terceiro de foco de ocupação registrado este ano pela Semmas | Foto: Divulgação/Semmas

Manaus - A fiscalização ambiental da Prefeitura de Manaus vistoriou nesta segunda-feira (25) um princípio de invasão na área verde do Conjunto Atílio Andreazza, no bairro Japiim, zona Sul, após receber denúncia de que uma ocupação irregular estaria se iniciando no local desde a última sexta-feira (22)

Fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), policiais do Batalhão Ambiental da Polícia Militar e representantes do Grupo Integrado de Prevenção às Invasões em Áreas Públicas (Gipiap) estiveram no trecho invadido e constataram o princípio do foco, com a presença de piquetes demarcando lotes na área.

De acordo com os fiscais da Semmas, não havia ninguém no local, mas a área continuará sendo monitorada. Segundo informações coletadas na vistoria, os invasores estariam entrando na área por dois acessos: pela avenida Buritis e pela entrada do conjunto, no Japiim. Novas diligências serão realizadas na área. Esse é o terceiro de foco de ocupação registrado este ano pela Semmas em área verde e de preservação permanente.

Edição: Isac Sharlon

