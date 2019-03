Fogo destrói residência no bairro Aleixo, em Manaus

Não há confirmação de feridos | Foto: Divulgação/Bombeiros

Manaus - Um incêndio em uma residência na rua 5 do bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul de Manaus, por trás do Parque Cidade da Criança, mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), na tarde desta quarta-feira (27).

Segundo informações preliminares do CBMAM, há perda total do imóvel. O acionamento da equipe foi por volta das 12h45. Não há confirmação de feridos até o momento.

