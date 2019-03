Militar do Exército é atropelado por carro em retorno na av. São Jorge

Manaus - Uma pessoa ficou ferida em um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta, na tarde desta quarta-feira (27), no sentido bairro/Centro da avenida São Jorge, no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

A vítima, que presta serviços ao Exército Brasileiro (EB), sofreu ferimentos leves, mas só foi retirado do local do acidente por uma equipe do EB em uma Ambulância das Forças Armadas. O nome e a identidade dele não foram divulgados.

A motorista do carro envolvido no acidente, uma civil de 56 anos, foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que não constatou ferimentos, apenas abalo emocional.

O nome e a identidade dele não foram divulgados | Foto: Priscila Rosas/Em Tempo

Conforme uma testemunha, que trabalha em um posto de gasolina próximo ao local do acidente, a motorista não parou para, em seguida, acessar o retorno da via. "Ela fez a curva sem ao mesmo prestar atenção nos carros que seguiam pela via que ela pretendia acessar, no sentido oposto da avenida São Jorge, e acabou atingindo em cheio o militar que pilotava a motocicleta".

Além do Samu e EB, policiais militares da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) também estiveram no local. Os veículos permaneceram na via até a chegada da perícia.

*Colaborou com informações: Priscila Rosas

