Em operação na capital, Detran remove 61 veículos e aplica 233 multas

Durante as blitzes, 61 veículos foram removidos | Foto: Divulgação/Detran

Manaus - Na manhã desta quarta-feira (27), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizou, durante a quinta fase da “Operação Pilar”, ações de fiscalização de trânsito em bairros das zonas norte e leste da capital. Durante as blitzes, 61 veículos foram removidos, uma pessoa que foi flagrada dirigindo sob o efeito de álcool e 233 autos de infração foram emitidos contra condutores por diversas irregularidades.

O papel do Detran-AM é dar apoio à operação realizada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), fazendo a contenção de veículos que, porventura, queiram sair dos locais de busca e apreensão ou de prisão. Ainda durante a operação, seis CNHs e 47 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRVLs) foram recolhidos. A fiscalização do Detran-AM foi realizada com o apoio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BTRan).

Dos veículos removidos, 55 foram motocicletas e seis carros. As fiscalizações ocorreram nas avenidas Cosme Ferreira, Max Teixeira e Hilário Gurjão.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Acidente entre carro e moto complica trânsito na avenida São Jorge

Acidente entre carro e moto complica trânsito na avenida São Jorge

Fogo destrói residência no bairro Aleixo, em Manaus