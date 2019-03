Em Manaus, mulher faz apelo para rever filha sumida há quase 3 décadas

A filha de Marlene foi registrada com o nome de Elizabete Cristina Leite Tavares | Foto: Isac Sharlon/Em Tempo

Manaus - A pernambucana Marlene Leite Tavares, de 56 anos, que mora em Manaus há quase 30 anos, está à procura da filha, também pernambucana, que deixou sob os cuidados da madrinha da criança, uma advogada de nome Elizabete, no início da década de 90 na cidade de Paulista, no litoral pernambucano.

A criança foi registrada com o primeiro nome da madrinha, vindo a ser chamada como Elizabete Cristina Leite Tavares, hoje com 29 anos.

Marlene, que atualmente trabalha como dona de casa, conta que à época passava por necessidades financeiras para criar os filhos. O marido, segundo ela, havia viajado para Manaus e era impossibilitado o contato entre o casal.

“Por indicações de amigos, que acompanharam o meu sofrimento junto com meus filhos, decidi procurar a advogada Elizabete, que na época trabalhava no Fórum de Paulista e era candidata à vereadora. Todos falavam que ela poderia me ajudar, com algumas cestas básicas e a passagem para viajar até Manaus com meus filhos e tentar localizar meu esposo”, lembra a dona de casa.

Marlene mora em Manaus há quase 30 anos, mesmo tempo em que não vê a filha | Foto: divulgação

Conforme a pernambucana, a advogada ajudou a família por um curto período e auxiliou a mulher na viagem até Manaus, porém não arcou com uma passagem para a bebê. “Tive que deixar a minha filha, na época com dois anos, com ela - que se ofereceu para ser a madrinha e pediu que eu registrasse a criança com o primeiro nome dela.

“No começo, ela via a criança sempre e acompanhava o meu dia a dia. Conforme foi se aproximando a data da viagem, a criança ficou sob os cuidados dela. Porém, no dia seguinte que fui ver a minha filha, o porteiro do edifício em que a advogada morava falou que a família havia se mudado, mas não sabia dizer para onde. O número de telefone para contato que ela me deu, não funcionava”, conta Marlene.

Às vésperas da viagem, a mãe diz que ainda tentou buscar informações sobre o paradeiro da filha no Fórum de Paulista, porém todo o acesso era negado e ninguém revelava a nova localização da advogada. Com receio de perder a passagem e a oportunidade de dar um futuro melhor aos outros filhos, e ter o apoio do marido na criação, a dona de casa decidiu partir deixando para trás a filha Elizabete.

“A única informação que tenho da minha filha é que o nome dela é Elizabete Cristina Leite Tavares, nascida em dezembro de 1989 e registrada no Cartório de Paulista, em Pernambuco”, reforça a mulher, que desde o início da década de 90 não tem informações sobre o paradeiro da descendente.

Investigação

Hoje, Marlene busca ajuda em Manaus para tentar localizar a filha em Pernambuco. A reportagem buscou informações junto à Polícia Civil de Pernambuco, para saber quais procedimentos poderiam ser adotados pela instituição para localizar a filha da pernambucana, porém há mais de 26 dias não há respostas do órgão de segurança pública que possam dar pistas sobre o paradeiro da desaparecida.

No último contato com a polícia de Pernambuco, estabelecido na tarde desta quarta-feira (27), a reportagem foi informada por telefone, em conversa com o setor de comunicação, que a instituição ainda busca informações para construir uma resposta de retorno à demanda sobre o caso. No entanto, o órgão não estabeleceu um prazo para que seja encaminhado um posicionamento.

O Em Tempo teve acesso à história de Marlene após ela ganhar um dos sorteios diários do Jornal Agora, que são transmitidos ao vivo pelo Programa Agora, da TV Em Tempo. Na ocasião, ela foi convidada a comparecer à sede do Portal Em Tempo, no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus, para retirar o prêmio que foi entregue em forma de crédito em um cartão Avancard.

Quem tiver informações que possa levar ao paradeiro da filha de Marlene, pode entrar em contato com ela pelos números (92) 99530-4446 ou (92) 99222-3248.

