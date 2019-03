Incêndio em residências? Causas vão muito além dos 'gatos'

Manaus – Um dos principais vilões dos incêndios domésticos e comerciais, sem dúvidas, é o famoso "gato" de energia. A afirmação é confirmada por estudos e dados do Corpo de Bombeiros, órgão responsável por fazer o socorro e rescaldo desse tipo de sinistro. Entretanto, outros fatores contribuem para focos de incêndios, como o mau uso de equipamentos elétricos, causadores de superaquecimento durante o verão amazônico.



As deficiências de fiscalização na fiação elétrica ou até mesmo a intensidade do nível de calor não devem ser negligenciados pelas famílias. Dados divulgados pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) revelam que nos últimos quatro meses cerca de 144 casos de incêndios foram registrados em Manaus.

As estatísticas ainda confirmam que os comércios, residências e condomínios, além de veículos automotores, estão relacionados ao maior número de ocorrências. Foram registrados 10 incêndios em depósitos e comércios, 26 ocorrências em residências e condomínios e 33 casos de fogo em veículos.

Incêndio no Educandos | Foto: Ione Moreno





De acordo com o major do Corpo de Bombeiros Jânderson Lourenço, é difícil determinar com precisão a causa de um incêndio, pelo menos não até que a perícia emita um laudo oficial. Porém, ele lembra que a negligência na manutenção das instalações elétricas residenciais e descuidos com equipamentos, como ventilador e condicionadores de ar, são os indícios mais encontrados pelos bombeiros.

"Durante a verificação aos incêndios, a gente constata que os curtos-circuitos são tidos como a maioria dos possíveis causadores do fogo, isso tanto em empresas quanto em casas. No âmbito residencial, acidentes envolvendo crianças também são fatores relevantes", explicou o agente.

O major do Corpo de Bombeiros ressalta ainda que, além de causados principalmente por ventiladores e ar-condicionado, os curtos-circuitos também são reflexos da irresponsabilidade de ações criminosas, como por exemplo, as ligações clandestinas nos postes de alta tensão.

Há ainda um risco grande com a sobrecarga causada em locais que possuem fiação "velha", com mais de 50 anos. A fiação tem prazo de validade e é preciso dar atenção quanto a isso.

“Vale lembrar que além dos curtos-circuitos por conta do desvio de energia, grandes acidentes acabam acontecendo pela sobrecarga nos postes de alta tensão. Em Manaus, essa é uma realidade, principalmente, em áreas de invasões ou favelas - onde não há instalações legais. Um grande exemplo disso foi o incêndio que testemunhamos no mês de dezembro de 2018, no bairro Educandos. A tragédia foi o maior incêndio já registrado na história do Amazonas em relação a ocorrências domiciliares”, relembrou Jânderson.

Outros incêndios

Ainda falando sobre incêndios em residências, o Corpo de Bombeiros ressalta que no início de 2019, moradores de um edifício situado no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, passaram por um susto ao sofrer com um incêndio que atingiu o terceiro andar do prédio.

Apesar de não haver vítimas fatais, o fogo causou grande fluxo de fumaça e colocou em risco a vida de pessoas e animais A moradora conta Ana Cláudia, de 23 anos, conta como foi o sinistro:

“Até hoje ninguém consegue explicar direito o que aconteceu, mas todos acreditam que um curto-circuito no ar-condicionado pode ter causado o fogo. Tudo foi muito rápido, primeiro sentimos um forte cheiro de fumaça e, logo em seguida, dava para sentir um forte calor na varanda. Esse calor vinha do andar de baixo. Apesar de conseguir sair do prédio, todos os meus gatos tiveram que ficar internados em uma clínica veterinária por conta de tanta fumaça que eles engoliram”, conta a jovem.

Empresas e legislação

O Corpo de Bombeiros explicou que, no caso de empresas, além de cuidados básicos, é preciso que haja respeito com relação às regras de segurança previstas em Lei. Cada tipo de negócio tem exigências diferentes por sua categoria de atuação, dimensão da edificação e recebimento de pessoas, de funcionários e outros fatores.

O tipo de equipamento exigido, sinalização ou mesmo dimensões a serem respeitadas para circulação de pessoas, além da necessidade de brigada de incêndio, são definidos pelo chamado processo de segurança contra incêndio e pânico.

Prevenção

O engenheiro elétrico e gerente de operações da concessionária de energia Eletrobras Amazonas, Ádilon Gaia, de 50 anos, explica que uma série de prevenções podem ser tomadas para evitar acidentes, que muitas vezes acontecem por falta de atenção. Ele ressalta que é de extrema importância estar atento ao tempo de vida da fiação elétrica de uma residência.

“As pessoas precisam entender que as fiações elétricas têm um tempo de vida. Geralmente, os proprietários de residência se preocupam com a fase de energia, com as tomadas e as extensões, mas se esquecem de reciclar os fios de ligação. O ideal é que a fiação do forro de uma casa seja trocada a cada 40 anos para evitar aquecimentos e, consequentemente, casos de incêndio”, sugere o engenheiro.



Entre outras dicas, o profissional sugere:

Equipamentos nas tomadas adequadas: Há diversos produtos que precisam de ligações especiais, como ar-condicionado, nobreaks e equipamentos de emissão de calor. Por isso, confira se a resistência da tomada em questão está adequada a suportar o fluxo de energia necessário. E não altere a configuração das entradas dos cabos: essa alteração pode comprometer a função do seu aparelho.

Emissão de calor: Não deixe os aparelhos que emitam calor ligados por muito tempo. Principalmente no inverno, não durma com aquecedores ligados. Esses equipamentos exigem alta carga de fluxo de energia. Deixá-los ligados durante horas seguidas é muito perigoso.

Evite serviços caseiros: Instalações elétricas são perigosas e exigem muita precaução e experiência. Conte com profissionais qualificados para deixar a sua casa ou escritório sempre em segurança!

Eletricidade e água não combinam: Mantenha sempre os cabos condutores de eletricidade longe de ambientes úmidos, principalmente no banheiro. Não ligue barbeadores ou depiladores elétricos após o banho.

Está construindo? Dê as devidas atenções ao projeto elétrico: Garanta sempre a segurança no futuro. Os projetos elétricos garantem a boa distribuição do fluxo de energia – além de evitar más inserções de cabos que podem te dar dores de cabeça posteriormente.

Faça sempre a manutenção das instalações elétricas: Ao notar uma constante queda de disjuntor em determinado ambiente, procure um especialista. As manutenções das instalações elétricas são bastante importantes também para verificar a qualidade dos cabos de transmissões de energia elétrica e reparos nas distribuições pelos ambientes do imóvel.

Cuidado com os extensores e réguas de energia: Sobrecarregar a sua tomada com diversos eletrônicos podem comprometer a segurança da sua casa ou escritório. É comum utilizar benjamins (T’s), ou mesmo extensões, para ligar vários equipamentos em uma mesma tomada. Esta prática, comum na maioria das casas, causa sobrecarga, aquecimento dos fios, curto-circuito e, por consequência, acontece o incêndio. Portanto, evite ligar mais de um equipamento na mesma tomada.





