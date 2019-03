Mulher faz apelo para localizar cachorro pequinês que sumiu há 5 meses

Sauro desapareceu em outubro de 2018 | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - A autônoma Ádria Silva, de 26 anos, está procurando o cachorro Sauro, de raça pequinês e apenas três anos de idade. O animal está desaparecido desde o dia 15 de outubro de 2018. A última informação que ela possui é que Sauro sumiu da casa onde ela reside. O imóvel está localizado na rua 28, loteamento Agnus Dei, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.



“Eu estava em casa e ele brincava com outro cachorro vira-lata que eu resgatei. O portão estava encostado porque minha irmã iria me visitar. Eu não liguei quando o portão abriu”, relata.

Foi quando a irmã de Ádria chegou na casa dela, que a dona do pequeno Sauro notou que ele havia sumido. “Eu andei muito atrás dele, entrei pela madrugada. Não sei se abriram o portão e levaram ele ou se ele fugiu mesmo”, diz a autônoma.

Sauro ajudou Ádria a superar uma depressão | Foto: Arquivo Pessoal

Nesses quase seis meses de desaparecimento, Ádria continua a busca pelo animal de estimação. Ela já postou em redes sociais, pediu ajuda em grupos de protetores e até contratou carro para anunciar que estava procurando o cachorro.

“Eu nunca desisti dele. Qualquer informação que eu receba, vou atrás. Um senhor me falou que viu um casal com um cachorrinho parecido com ele, mas não consegui encontrar para fazer tal análise”, falou Ádria.



À época do desaparecimento, Sauro estava com uma mancha azul no peitoral . Segundo Ádria, o cachorro da raça pequinês é amável e tinha problemas de saúde como rinite crônica e cardiopatia.

“Eu peço encarecidamente que qualquer informação sobre ele seja repassada. Ou se alguém estiver com ele, por favor devolva. Ele tem um valor emocional muito grande para mim, pois me ajudou a sair da depressão. Eu amo demais meu ‘carinha chata’”, conclui a mulher.

Quem tiver informações, pode entrar em contato diretamente com Ádria Silva pelo número: (92) 9 9370-1611.

