Estudantes ameaçam fazer massacres em escola da Zona Leste de Manaus

Estudantes já foram identificados | Foto: Divulgação

Manaus - Mais uma ameaça de massacre em escolas da cidade de Manaus ganhou repercussão nas redes sociais nesta quinta-feira (28). De acordo com informações passadas, um grupo estaria organizando matar 27 pessoas e depois se matar na Escola Estadual Vasco Vasques, localizada na rua Nova Esperança, S/N , no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.



Nas mensagens, existia um alerta para alunos não comparecerem a escola nem na sexta (29) e nem na segunda-feira (1º), pois esses seriam os dias do suposto massacre. O EM TEMPO foi procurado por familiares, pais e alunos da escola relatando a situação. Eles estariam apavorados com a possibilidade de um massacre igual ao que ocorreu em Suzano, na grande São Paulo, no dia 13 de março.

Conversas foram espalhadas nas redes sociais | Foto: Divulgação

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) informou que os alunos envolvidos na ameaça já foram identificados e são menores de idade. A direção da unidade de ensino tomou conhecimento na última terça-feira (26) e imediatamente suspendeu um dos alunos e transferiu o outro. De acordo com a pasta, o caso está sendo acompanhado pelos pais e responsáveis, conselho tutelar e autoridades policiais.



Não é a primeira vez que a cidade enfrenta ameaças em escolas como essa. Ao menos cinco casos foram registrados pela reportagem do EM TEMPO. Em uma das coletivas de imprensa, o titular do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) da Polícia Civil, Sinval Barroso, disse que eles realizam monitoramento intenso na internet para identificar possíveis ameaças de ataque e punir os responsáveis a fim de evitar tragédias.

Leia mais

Adolescentes são apreendidos após ameaça de bomba em escola de Manaus

Polícia diz que monitora ameaças na internet a escolas de Manaus