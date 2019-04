IML: conheça o trabalho do órgão que lida com a vida e a morte no AM

Existe um 'tabu' por trás da figura IML no imaginário popular | Foto: MARCIO MELO

Manaus - Figura indispensável nas pautas policiais, o Instituto Médico Legal Antônio Hosannah da Silva Filho (IML-AHSF) faz parte do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC/AM). O trabalho dos profissionais do IML vai muito além do imaginário popular, que engloba a remoção de corpos em situações de morte violenta e laudos periciais. Além dessas atividades típicas, existe todo um trabalho psicossocial com as vítimas vivas, como em casos de agressão e estupro, exumações de corpos a partir de pedidos judiciais, banco de olhos para transplantes e serviço antropológico em ossadas humanas.

Quem passa pela frente do prédio localizado na avenida Noel Nutels, nº 300, no bairro Cidade Nova II, Zona Norte de Manaus, e lê “Instituto Médico Legal”, nem imagina as outras atribuições do Instituto. O órgão compõe a perícia da Polícia Civil, junto com o Instituto de Criminalística Lorena dos Santos Baptista (IC-LSB) e o Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM).

“Existe vida aqui”, é o que afirma a médica legista e perita Marilane Meneses ao mostrar ao EM TEMPO toda a estrutura do DPTC. O trabalho principal do IML consiste em atuar nos crimes de morte suspeita, morte violenta, perícias em vivos, lesão corporal, agressão, estupro e outras lesões, em geral, como aquelas vinculadas aos crimes de violência doméstica.

"Morrer é o processo natural de se estar vivo. Eu gosto de lidar com a morte, ela não me causa medo algum”, completa a médica que era cardiologista antes de entrar para a Polícia Civil em 2010.

Existe apenas um DPTC que deve suportar todo o estado do Amazonas. É por ele que verifica-se os óbitos, se foram causados por mortes naturais ou não. Além disso, é responsável por materializar as provas criminais.



Modus Operandi do DPTC

A autoridade policial, geralmente o delegado, abre a investigação através do Boletim de Ocorrência (BO) feito em delegacias. Após isso, ele pede que sejam realizadas as perícias.

Marilane Meneses é perita e médica legista do Instituto Médico Legal (IML) | Foto: MARCIO MELO

Segundo Marilane, é com a perícia que são respondidos os questionamentos da família. É trabalho deles identificarem o nexo de causalidade, vínculo que liga o efeito à causa. Em outras palavras, a comprovação de que houve dano efetivo motivado por ação voluntária ou imprudência do causador desse dano.



"É investigado todas as circunstâncias do que levou àquela situação. Sempre trabalhamos em conjunto. A perícia criminal colhe provas na cena do crime e o médico legista dá a causa da morte, após análise das lesões sugestivas ", explica Marilane Meneses.

No caso de ossadas, o setor de antropologia da instituição analisa cada detalhe contido em seu banco para poder identificar a pessoa. "Procuramos identificar se a ossada humana pertence a algum familiar sumido. Por isso, coleta-se dados precisos. Se é do sexo masculino ou feminino e se tem algum tipo de lesão", descreve a médica legista.



Por esta razão, quando familiares procuram por pessoas desaparecidas colhe-se o DNA dos pais e a maior quantidade de informação possível sobre o desaparecido. Se caso a identificação não seja possível, a ossada é enterrada em até 60 dias com endereço, gaveta, número do laudo e é coletado sangue. Essas informações permanecerão no banco de dados da instituição.

"O IML é sempre a última porta. Coleta-se criteriosamente todas as informações. Em alguns casos, até duas famílias brigam pelo morto e papel do setor de antropologia identificar quem foi aquela ossada em vida", conta a perita ressaltando que a antropologia é primordial para o trabalho da instituição.

IML é figura garantida em quase todas as ocorrências policiais | Foto: Josemar Antunes

De acordo com Marilane Meneses, o DPTC amazonense produz um dos laudos mais detalhados do país e conta com uma equipe técnica feita de profissionais capacitados para isso.



"O Amazonas produz muita matéria científica. A maioria dos profissionais é formada aqui. É uma ajuda recíproca. Nós valorizamos a prata da casa e, por isso, produzimos laudos com excelência. Não existe achismo, nem meio-termo. É tudo baseado em ciência", ressalta a médica legista.

Exumação de corpos

Em alguns processos criminais, é preciso que se exume alguns corpos. Para isso, também é movimentado autoridades policiais, funcionários do IML, familiares da vítima e o DPTC para participarem do processo. Esse serviço é feito tanto em Manaus quanto nos municípios do interior e pedido pelo juiz responsável.

"Agenda-se a exumação e deixa o ambiente todo preparado para ela, fazendo as devidas delimitações", explica Meneses.

Corpo Delito

Fachada do IML | Foto: Josemar Antunes

O Instituto Médico Legal (IML) é responsável pelos exames de corpo delito pedido pelas autoridades policiais.



"O exame de corpo delito é feito para garantir o estado perfeito do preso. Ele serve para resguardar o direito e garantir que essa pessoa esteja bem e hígido (com boa saúde). Perito não faz juízo de valor", esclarece a legista.

Cartório

Existe um cartório dentro do estabelecimento que facilita para as famílias toda a retirada de documentos, principalmente, na emissão da certidão de óbito, funcionando de 8 até às 17h.

"O serviço acaba agilizando o trabalho do departamento de polícia técnico-científica. Com o cartório aqui, a pessoa responsável não tem que se deslocar. Ele faz tudo por aqui", conta a Marilane Meneses.

Banco de Olhos

Quem iria imaginar que dentro do prédio funciona um Banco de Olhos? Segundo Meneses, é uma sala cedida para quem deseja fazer a doação de córneas de seu ente querido falecido.

"Quando o familiar aceita a doação, é feita toda a captação. São os profissionais do Banco de Olhos que retiram as córneas viáveis para a doação. Tudo é feito sob rígido exames", fala a perita Marilane Meneses.

Outros tipos de perícias

Existem outras perícias além das criminais | Foto: Josemar Antunes

O DPTC é responsável pela realização de outros tipos de perícia além daquelas que já estamos habituados: a criminal. Realiza-se por lá pericias dentro de hospitais, patrimoniais, em pessoas presas em flagrante e nas vítimas de violência doméstica - que vêm da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. Além disso, existe a perícia para as vítimas de acidentes de trânsito que desejam buscar o seguro DPVAT.

Editora responsável: Bruna Souza



