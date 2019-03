ônibus atinge posto de gasolina e carros e deixa 3 feridos no Coroado

Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus articulado e dois carros deixou três pessoas feridas na noite desta sexta-feira (29), na alameda Cosme Ferreira, no Coroado, na Zona Leste de Manaus. | Foto: Raphael Tavares

Manaus - Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus articulado e dois carros deixou três pessoas feridas na noite desta sexta-feira (29), na alameda Cosme Ferreira, no Coroado, na Zona Leste de Manaus. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na mesma Zona da capital.

De acordo com a polícia, o motorista do transporte coletivo da linha 652 trafegava em sentido centro/bairro quando perdeu o controle do veículo, invadiu o canteiro central atingiu dois carros, uma picukp e um Fiat Punto, em um posto de gasolina.

"As vítimas ficaram presas nas ferragens e foi necessário a ajuda do corpo de bombeiros para fazer a retirada delas do local do acidente, que só não foi mais grave porque no momento do acidente aqui passavam poucos veiculos e nõ havia nenhum abastecendo no posto de combustível", disse um sargento da 11a Cicom.



O frentista do posto de gasolina informou à equipe de reportagem do Em Tempo que tudo foi muito rápido e que por pouco o ônibus não atingiu uma bomba de abastecimento. Ninguém abastecia no local durante o ocorrido.



"Nós ajudamos a tirar o pessoal que estava dentro do carro [Fiat Punto]. As pessoas estavam mal, muito feridas. O biomédico chegou e ajudou na ocorrência", disse o frentista que pediu para ficar anônimo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a todas as vítimas. O motorista do coletivo foi levado para a delegacia para prestar depoimento e deverá explicar qual teria sido a dificuldade enfrentada para causar o acidente. O ônibus deve ser retirado do local pela empresa responsável.

O trânsito, no sentido bairro/Centro foi desviado pelos agentes do Manaustrans. Agentes estiveram no local orientando os motoristas que passavam pelo local.