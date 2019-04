Professores devem se reunir na próxima semana para discutir greve

Professores se reunirão em assembleia | Foto: Marcely Gomes

Manaus - O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas(SINTEAM) irá se reunir na quadra do Rio Negro Clube, no Centro, na próxima terça-feira (9), às 16h para discutir sobre o indicativo de greve nas escolas. A presidente do SINTEAM, Ana Cristina Rodrigues, orientou que as delegacias sindicais no interior consultem a categoria sobre a possível paralisação.

Negociações

Desde fevereiro, o SINTEAM negocia com o governo do Estado o reajuste salarial dos trabalhadores da educação. Houve avanço nas pautas secundárias, mas no percentual de aumento, há um impasse. O sindicato pede 15% e o governo acena com 3,93%.

Na última terça-feira (02), em mais uma rodada de negociação, depois de um dia de paralisação, o sindicato pressionou o governo para marcar uma audiência com o governador Wilson Lima, o que foi negado pelo subsecretário da Casa Civil, Rodrigo Cavalcante, e pelo chefe da Casa Militar, coronel Fabiano Bó.

“Entendemos que a mesa de negociação está se fechando e que somente o governador Wilson Lima pode tentar reverter. Não queremos mais conversar com intermediários”, afirmou Ana Cristina.



Como funciona?



Caso a assembleia aprove o indicativo de greve, será aprovada uma data para o início da paralisação. O Sindicato é obrigado a avisar o Governo do Estado e a população sobre a greve com 72h de antecedência, antes que os trabalhadores cruzem os braços.

*Com informações da assessoria

