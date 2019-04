Obras de passagens subterrâneas alteram trânsito na Constantino Nery

O novo sistema viário será implantado nas ruas Pará e João Valério, interligando o bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, ao São Geraldo, zona Oeste, passando sob a Constantino Nery. | Foto: Chico Batata/Semcom

Manaus -As obras da Prefeitura de Manaus para a construção de duas passagens subterrâneas na avenida Constantino Nery irão alterar o trânsito na área a partir da terça-feira, 9/4. O novo sistema viário será implantado nas ruas Pará e João Valério, interligando o bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, ao São Geraldo, zona Oeste, passando sob a Constantino Nery.



A avenida será interditada no sentido bairro/Centro, no trecho entre as ruas João Valério e Pará. A partir do começo dos trabalhos no canteiro de obras, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) vai monitorar as interdições e desvios nas vias incluídas na intervenção viária. Os desvios estarão sinalizados e terão a presença de agentes de trânsito para orientar condutores e pedestres que circulam na área.

A partir desta sexta-feira, 5, se inicia uma ação de orientação aos condutores e usuários do transporte coletivo que utilizam a avenida Constantino Nery. Equipes da prefeitura estarão presentes nos principais cruzamentos do entorno do trecho a ser interditado, distribuindo material informativo sobre as alterações no trânsito e no transporte coletivo.

Constantino Nery

Será mantida a circulação dos veículos no sentido Centro/bairro. Somente veículos pesados e do transporte coletivo, poderão transitar no contrafluxo, ou seja, sentido bairro/Centro, no trecho interditado para as obras.

Sentido João Valério/São Jorge - Quem vem da rua João Valério em direção à zona Oeste, deverá dobrar à direita na avenida Constantino Nery, seguir até o Parque dos Bilhares, fazer o retorno por baixo da ponte, seguir novamente pela Constantino Nery, até acessar à direita na avenida São Jorge.

Sentido João Valério/Centro - O condutor deverá dobrar à direita na avenida Constantino Nery, seguir até o Parque dos Bilhares para fazer o retorno por baixo da ponte e seguir novamente pela Constantino Nery, acessar à direita na avenida São Jorge e depois dobrar à esquerda na rua Arthur Bernardes para, novamente, pegar à direita na avenida Constantino Nery.

Sentido São Jorge/Pará - O condutor que segue pela avenida São Jorge e deseja acessar a rua Pará deverá virar à direita na Constantino Nery, seguir até fazer o retorno na avenida Ayrão (depois da avenida Senador Álvaro Maia), retornar para a Constantino Nery, no sentido Centro/bairro, e acessar a rua Pará.

Transporte coletivo

As alterações no trânsito da avenida Constantino Nery também irão atingir, em parte, o transporte coletivo no local. As linhas que trafegam pela via não mudarão os itinerários, incluindo os ônibus que atendem a faixa exclusiva. No entanto, as linhas que trafegam na avenida João Valério, no sentido Constantino Nery, terão seus itinerários alterados. Tratam-se das linhas 401, 402, 452, 123 e 456, que deixarão de dobrar à direita na rua João Valério, a partir da Djalma Batista, e seguirão pela própria Djalma Batista até a avenida Senador Álvaro Maia, de onde prosseguem o itinerário normal para o Terminal da Constantino Nery (T1) ou ao Centro da Cidade. Outras linhas que terão os itinerários alterados serão a 118 e 122, conforme detalhamento das alterações por linha (ver abaixo).

Pontos de parada

Serão temporariamente desativadas as paradas de ônibus em frente à Escola Estadual Sólon de Lucena (bairro/Centro), uma placa de ponto de parada antes do Shopping Millenium (bairro/Centro) e o abrigo próximo da Igreja São Geraldo (Centro/bairro). Outro ponto de parada interditado será a plataforma São Jorge, em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, nos dois sentidos.

Como opção aos usuários que utilizam as paradas que precisarão ser desativadas, serão implantados dois novos abrigos: um próximo da plataforma do Millenium (bairro/Centro) e outro próximo à maternidade Unimed (Centro/bairro).

As linhas de ônibus da faixa exclusiva que, atualmente, param na plataforma São Jorge, passarão a atender na parada do Colégio Preciosíssimo Sangue (bairro/Centro) e na nova parada que será instalada nas proximidades da Unimed (Centro/bairro).

Alterações por linhas

LÍDER – Linhas 401, 402, 452

Bairro/Centro: Normal até a avenida Djalma Batista / Av. Senador Álvaro Maia / Rua Santo Antônio / Av. Brasil / Av. Senador Álvaro Maia / Av. Constantino Nery / T1 / Normal

Centro/bairro: Normal

SÃO PEDRO - Linha 123

Bairro/Centro: Normal até av. Djalma Batista / Av. Senador Álvaro Maia / Rua Santo Antônio / Av. Brasil / Av. Senador Álvaro Maia / Av. Constantino Nery / T1 / Normal

Centro/bairro: Normal

SÃO PEDRO - Linha 118

Bairro/Cachoeirinha: Normal até av. Djalma Batista / Av. Senador Álvaro Maia / Rua Santo Antônio / Av. Brasil / Av. Senador Álvaro Maia / Av. Ayrão / Av. Djalma Batista / Normal

Cachoeirinha/bairro: Normal

AÇAÍ TRANSPORTES – Linha 456

Bairro/Centro: Normal até av. Djalma Batista / Av. Senador Álvaro Maia / Rua Santo Antônio / Av. Brasil / Av. Senador Álvaro Maia / Av. Constantino Nery / T1 / Normal

Centro/bairro: Normal

VIA VERDE - Linha 122

Bairro/Ceasa: Normal até a rua Artur Bernardes / Av. Constantino Nery (direita) / Av. Senador Álvaro Maia / Rua Santo Antônio / Av. Brasil / Av. Senador Álvaro Maia / Normal

Ceasa/bairro: Normal até av. João Valério / Av. Constantino Nery (direita) / Retorno pela ponte dos Bilhares / Av. Constantino Nery / Av. São Jorge / Normal

OBS.: As linhas 456, 123, 401, 402 e 452, que dobravam à direita na avenida João Valério com destino ao Centro, deverão seguir direto pela avenida Djalma Batista.

Confira as alterações no mapa:

Mapa de alterações no trânsito | Foto: Divulgação





