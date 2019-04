Família procura homem que desapareceu após festa em terreiro

Homem desapareceu nas proximidades da Ponta Negra | Foto: EM TEMPO

Manaus - Familiares de Francisco de Assis Oliveira, 35 anos, estão procurando por ele. Segundo Izabel Helena, de 31, sobrinha do desaparecido, na última segunda-feira (1º), ele saiu para uma festa em um terreiro nas proximidades do Complexo Turístico Praia da Ponta Negra, na Zona Oeste, na companhia do pai e do próprio filho, de 5 anos.

Os dois voltaram para casa após a cerimônia religiosa, mas Francisco não foi mais visto. Inicialmente, eles acreditam que o homem havia voltado para casa. Horas depois de participar da festa, ele foi visto pela sobrinha tomando banho nas águas do rio Negro.



“Eu o vi na Ponta Negra, na manhã de terça-feira (2). Ele estava normal, mas eu não sabia que ele estava desaparecido. Só descobri depois. Ele nunca fez isso com a gente ”, contou Izabel ao Portal Em Tempo.

De acordo com a jovem, todos no bairro São Lázaro, na Zona Sul, onde a família mora há muitos anos, conhecem Francisco. Contando com a ajuda de amigos e outros parentes, ele já foi procurado pelo bairro e as buscas não deram resultado.

“O pai dele foi ao Instituto Médico Legal (IML) e a minha mãe ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio por ser o maior hospital da cidade, mas não acharam ele. Nesse exato momento, eu estou nas proximidades da Arena da Amazônia procurando por ele”, relatou a jovem.

Segundo ela, Francisco de Assis Oliveira está sem documentos e saiu de casa somente com as roupas do corpo. Ele possui problemas de saúde que afetam a fala e não tem o costume de andar muito longe da casa onde mora.

A última vez que Francisco foi visto, ele estava usando uma bermuda verde, camisa verde clara e sandália vermelha. Izabel ressalta que ele tem tatuagem grande no braço e é usuário de entorpecentes.

Para quem tiver mais informações sobre o paradeiro do jovem, pode ligar para o número de telefone (92) 99496-5628 e falar diretamente com Izabel.

