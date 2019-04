Quer um animalzinho? Ong realiza feira de adoção em Manaus

| Foto:

Manaus - Nesse sábado (6), a ONG “Pegadas de amor” vai realizar mais uma feira de adoção de cães. Dessa vez, o evento vai acontecer na Concessionária Hyunday, na avenida Major Gabriel, nº 1616, das 9h às 18h.



Onze bichinhos estarão disponíveis para adoção, todos já castrados, vermifugados e vacinados. Para adotar, o interessado será entrevistado para que os responsáveis da ONG certifiquem-se de que que tem todas as condições de levar o animal para a casa.

O candidato a tutor do animal precisa comprovar que tem um bom espaço em casa, tempo para cuidar do cachorro e, principalmente, entenda a responsabilidade que vai estar adquirindo com a chegada do pet em casa.

Além da feira de adoção, o evento vai contar com demonstração de adestramento de cães, lojinha de produtos para pets, além de contar com um ponto de recebimento de doações, que podem ser rações, tapetes higiênicos, medicamentos e outros acessórios necessários para os bichinhos.

Serviço:

O que: Feira de adoção de cães

Quando: Sábado (6), das 9h às 18h.

Onde: Concessionária Hynday, na avenida Major Gabriel, nº 1616

