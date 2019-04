Vídeo: ONG 'Pegadas de Amor' realiza feira de adoção de animais

Vários animais foram doados durante a ação | Foto: Reprodução





Manaus - Animais que foram resgatados em Manaus ganharam, neste sábado (8), a chance de ter um novo lar. A ONG "Pegadas de Amor" promoveu uma feira para que interessados pudessem adotar os pets abandonados.

Onze bichinhos estavam disponíveis para adoção, todos já castrados, vermifugados e vacinados. Para adotar, o interessado era entrevistado para que os responsáveis da ONG certificassem de que ele teria todas as condições de levar o animal para a casa.

O candidato a tutor do animal precisou comprovar que tem um bom espaço em casa, tempo para cuidar do cachorro e, principalmente, entenda a responsabilidade que vai estar adquirindo com a chegada do pet em casa.

Além da feira de adoção, o evento contou com demonstração de adestramento de cães, lojinha de produtos para pets, além de contar com um ponto de recebimento de doações, como: rações, tapetes higiênicos, medicamentos e outros acessórios necessários para os bichinhos.

A ONG já prepara uma nova edição da feirinha. Ela será realizada no dia 27 de abril.

