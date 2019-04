Vídeo: Alunos indígenas conhecem Manaus e visitam parque temático

Manaus - No mês em que se comemora o Dia do Índio, crianças da etnia Kambeba participaram de uma ação oferecida pela Prefeitura de Manaus, em parceria com o Amazonas Shopping, localizado na Zona Centro-Sul da capital. Os pequenos indígenas ganharam um dia de lazer na capital manauara, com viagem de ida e volta em uma embarcação e passeio ao centro de compras.



Para a aventura, uma viagem de quase uma hora e meia pelas águas do rio Negro até chegar à capital. De um cenário conhecido e repleto de belezas naturais, foram vivenciar um mundo novo de experiências. Assim começou a manhã para o grupo de alunos da Escola Indígena Municipal Kanata T-Ykua, da comunidade Três Unidos.

Pela primeira vez, eles, que são alunos da educação infantil e do ensino fundamental, com idades entre 5 e 13 anos, visitaram uma grande cidade e um parque temático.

Para chegar à Aldeia Indígena Três Unidos, saindo de Manaus, são duas horas de viagem. Os tripulantes do barco que vai buscá-los são recebidos com olhares tímidos e curiosos.Essa é a primeira vez que Giovana, de 12 anos, viaja até a cidade grande. Pela ansiedade, nem dormiu direito.



Depois de um lanche rápido, é hora de partir. Os pais ficam e acenam de longe, nervosos, ao verem os filhos irem para Manaus. Durante a viagem, olhares atentos apreciam a paisagem, na imensidão do rio.

Ao chegar a Manaus, entram no ônibus que os aguarda na Marina. No veículo, o susto com o frio do condicionador de ar. Da janela ,apreciam o movimento frenético do trânsito de carros da capital.

Na chegada ao shopping, uma explosão de alegria, ao verem as vitrines das loja, mas a grande atração mesmo é o Parque de Diversões do Pica Pau. O foco é gastar energia, aproveitar cada momento com intensidade, nessa aldeia do homem branco.



Sentimento de felicidade

E quem contou um pouco desse sentimento de felicidade foi a aluna Tauana Cruz, 11 anos, que não perdeu sequer um minuto de diversão. "É a primeira vez que eu venho no shopping e estou muito emocionada. Brinquei em todos os brinquedos e quando chegar em casa vou contar para minhas irmãs. Conheci o shopping e achei muito divertido tudo isso", disse a menina que cursa o 6º ano do ensino fundamental.



Reflexão

A secretária municipal de Educação (Semed), Kátia Schweickardt, disse que a atividade também se transforma em uma oportunidade de reflexão. "É sempre uma questão para a se refletir, porque é uma oportunidade das comunidades virem para a cidade e poderem pensar como se dá essa relação do campo com a floresta e com a cidade. O shopping é um símbolo da cidade moderna e nos inquieta pensar como as pessoas que vivem nessa realidade veem as pessoas que vivem nas comunidades rurais e indígenas, com os mesmos direitos assegurados. A educação tem um papel muito importante de conscientizar a população a respeito desses direitos iguais", avaliou.

