Atenção, condutores! Poste corre risco de cair na avenida Noel Nutels

Manaus - Um poste está prestes a cair na avenida Noel Nutels, próximo ao Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM), no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O aviso foi dado pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus pelo Twitter nesta segunda-feira (8). O sentido centro/bairro da via é o que requer atenção redobrada do condutor.

A assessoria da Eletrobras Amazonas Energia informou que enviou uma equipe ao local para verificar a situação.

Outras ocorrências

O Manaustrans também registrou uma colisão de veículos na avenida Mário Ypiranga Monteiro, em frente ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran), Zona Centro-Sul.

Além disso, dois ônibus ficaram em pane no final da tarde desta segunda-feira. Um, em frente a um shopping na avenida Darcy Vargas, Zona Centro-Sul de Manaus, e o outro coletivo, na avenida Efigênio Salles, em frente a um clube.

