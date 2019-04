Padrasto que matou menina por comer biscoito escondida é julgado no AM

Letícia morreu aos quatro anos de idade, em 2016. Na foto, ela comemora o aniversário de 3 anos. | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - Começou nesta terça-feira (09), o julgamento sobre o caso da menina Letícia Ferreira Lobato, morta aos quatro anos de idade, no dia 2 de maio de 2016, por causa de um biscoito. O padrasto da menina, Kedson da Silva Coelho, que na época tinha 21 anos, é acusado de ter agredido durante três dias a criança. Letícia morreu no SPA do Galileia, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

As informações são de familiares. Segundo a tia da menina, a atendente Elaine Olavo Lobato, os familiares apenas desejam que a Justiça prevaleça e que Kedson seja condenado pelo crime.

“Além de matar minha sobrinha, ele abusou da outra (que hoje tem 9 anos) e que também não era filha dele. E, pior, a mãe continua com ele e tem outro filho. Eu quero que a mãe pague também”, desabafou a tia de Letícia. O padrasto foi preso em junho de 2016. Já a mãe, Pâmela Borba Ferreira, responde ao processo em liberdade.

O pai de Letícia, Leonardo Olavo Lobato, após o crime, conseguiu na Justiça a guarda da irmã dela, que é filha de Pâmela com outro homem, proveniente de um terceiro relacionamento dela. A criança, mesmo após quase 3 anos da tragédia familiar, continua realizando um tratamento psicológico para superar a morte da irmã e o abuso sofrido do padrasto.

Leonardo foi ouvido pela manhã e o julgamento continua. A reportagem entrou em contato com a assessoria do Tribunal de Justiça do Amazonas, mas não obteve resposta sobre o julgamento.

Entenda o caso

Em 2 de maio de 2016, Letícia Ferreira Lobato deu entrada no SPA da Galileia às 22h15, em quadro de parada cardiorrespiratória. Ela morreu na unidade hospitalar. A equipe identificou vários hematomas pelo corpo da criança e acionou a polícia que suspeitou do padrasto.

Kedson da Silva Coelho foi preso no dia 2 de junho. Ele estava na casa de sua mãe. Segundo a autoridade policial da época, ele teria agredido a menina com três chutes por causa de um biscoito que a menina comeu escondida.

Leia Mais

Mãe e padrasto são suspeitos de espancar criança até a morte, em Manaus