Big Dia Bob´s ajuda crianças da Casa Vhida neste sábado

Manaus - A primeira edição do Big Dia Bob’s ocorrerá no próximo dia 13, das 11h às 21h, na loja Bob’s da Av. Djalma Batista. A iniciativa é resultante de uma parceria entre o Bob’s e a Associação de Apoio à Criança com HIV – a Casa Vhida, onde parte do valor arrecadado com as vendas de três produtos será revertido para apoiar nas atividades da instituição, que hoje atende mais de 1.400 pessoas – entre crianças e adolescentes – expostas ou que convivem com o vírus HIV.



Os três produtos participantes são Trio Big Bob (R$ 26,50), Sanduíche Big Bob (R$ 19) e Milk-Shake pequeno (R$ 11). Além de contribuir comprando qualquer um destes itens, no Big Dia Bob’s também será possível adquirir camisas e brindes da instituição e aproveitar uma programação com vários artistas da música local, brinquedos e atividades infantis.

Atrações

Dentre as atrações já confirmadas estão o humorista Márcio Braga, Zezinho Correa, Lucilene Castro, Márcia Siqueira, Cynara Nery, Fátima Silva, Grupo Vai Garotão, Ângelo Márcio, George Japa, Heraldo Bandeira, James Rios, DJ Batman, e os bumbás Caprichoso e Garantido.

A diretora de eventos da Casa Vhida, Katia Sebben, acredita que a campanha trará um retorno significante para a instituição: “Estamos muito felizes com essa iniciativa que é fruto da parceria de longa data com o Bob’s.

Sem dúvida, o primeiro Big Dia Bob’s será um dia de muitos sorrisos, pois ajudará imensamente as crianças e adolescentes atendidos pela Casa Vhida. Contamos com a participação de todos para que o evento seja um sucesso e que abra as portas para as muitas edições do Big Dia Bob’s que ainda virão.”

Pontos de venda

Quem quiser se antecipar, os tíquetes já podem ser adquiridos nos pontos de venda: lojas Bob’s Djalma Batista, Torquato Tapajós, Manauara Shopping, Joaquim Nabuco, Shopping Via Norte, Shopping Sumaúma, Shopping Grande Circular, Shopping Ponta Negra e Aeroporto; ou diretamente na Casa Vhida, na rua Pedro Álvares Cabral, número 395, bairro Dom Pedro I.

A retirada dos lanches ou milk-shake será realizada somente no dia 13 de abril. Caso no dia do evento não seja possível estar presente na loja Bob’s da Djalma Batista, quem já estiver com o tíquete em mãos pode fazer a retirada em qualquer uma das lojas que estão realizando a venda antecipada.

Sobre a Casa Vhida

A Associação de Apoio à Criança com HIV – a Casa Vhida é uma organização sem fins lucrativos que atende, nos âmbitos da assistência social e saúde, crianças que convivem com HIV/AIDS no estado do Amazonas. Atualmente, realiza atendimento a 1.480 crianças em duas frentes de ações: com os chamados ‘bebês expostos’, nascidos de mães HIV positivo, fornecendo produtos lácteos enriquecidos e acompanhando o bebê até os 18 ou 24 meses de vida; e no apoio a crianças e adolescentes que já convivem com o vírus. A instituição possui uma equipe técnica composta por profissionais de assistência social, psicologia, medicina, odontologia, nutrição e cuidadores, além de uma estrutura que proporciona segurança, cuidado e socialização.

