Ferramentas e vestígios de DNA são coletados em clínica de aborto

Manaus - Dezenas de ferramentas médicas e vestígios biológicos foram coletados por peritos do Instituto de Criminalística do Amazonas, na quarta-feira (10/04), em uma clínica clandestina de aborto desmanchada no bairro de Flores, zona centro-sul de Manaus, durante a Operação Nascituro, do Ministério Público do Estado (MPE). O médico Antônio Cabede foi preso durante a ação.



A operação foi desencadeada por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do MPE-AM, com apoio da Polícia Civil do Amazonas e Instituto de Criminalística, vinculado ao Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC). Segundo as investigações, o médico preso pela prática de aborto é ex-sócio de outro médico, já falecido, que também ficou conhecido na capital pelo mesmo tipo de prática ilegal.



Peritos do Setor do Laboratório de Genética e Biologia Forense, de Perícias e Crimes Ambientais, de Engenharia Forense, Laboratório de Química e Laboratório de Perícias em Locais de Crimes Contra a Pessoa e Patrimônio recolheram amostras de materiais biológicos em ferramentas de utilização cirúrgica e materiais complementares. Essas informações servirão de base para a elaboração dos laudos, representando material probatório complementar às investigações.



O diretor do Instituto de Criminalística, perito Carlos Fernandes, disse que o trabalho seguirá de maneira sigilosa, para não atrapalhar a investigação em curso. “Estas amostras, assim como a emissão dos laudos solicitados pelo Ministério Público, geram provas materiais e irrefutáveis que são primordiais para as investigações e podem contribuir para a resolução dos casos”, enfatizou.

