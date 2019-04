Dia do obstetra: conheça histórias emocionantes nas suas carreiras

Manaus - Nesta sexta-feira, 12 de abril, é dia de celebrar e reconhecer o trabalho dos obstetras. Essa área da medicina prepara os profissionais para dar toda a assistência às mulheres, desde o momento da gravidez, até o pós-parto.

A obstetrícia está presente no pré-natal, no ato de fazer o parto e também em propor cuidados no pós-parto. Neste momento gestacional muitas mudanças fisiológicas e emocionais ocorrem, e é este profissional que lidará da melhor forma possível com essas situações, a fim de oferecer qualidade de vida à mãe e ao bebê em formação.

Dr Thiago Gester está se especializando em São Paulo em parto em vídeo | Foto: Rebeca Mota

O médico Thiago Gester é um dos especialistas que atua na área de obstetrícia e ginecologia em Manaus. Atuando na área há cerca de 11 meses, e contabilizando 126 partos normais e 18 cesarianos, Gester relembra as histórias marcantes na sua curta carreira.

“Uma história marcante para mim foi um parto normal em uma paciente jovem. Um hora após o parto eu segurei a bebezinha e ela estava sorrindo para mim, parecia que entendia que eu estava falando. Eu tirei a foto com ela e quando fui ver a foto parecia que ela estava me abraçando. Então foi um momento marcante para mim como obstetra: a satisfação da paciente, e nada melhor que uma bebê tão bem, saudável nesse momento importante”, diz Gester.



Após o seu nascimento a bebê sorri para a foto | Foto: Arquivo Pessoal

O especialista percebe que as pacientes sempre procuram por ele, seja por meio das redes sociais ou de indicação de alguém. Uma dessas pacientes queria ser atendida por ele a todo custo, independente onde ele estivesse, e o médico atende tanto em Manaus como nos municípios de Presidente Figueiredo e São Gabriel da Cachoeira.

“Ela era minha paciente por meio do plano de saúde em Manaus, mas devido à parte burocrática da empresa dela, perdeu o plano e consequentemente ficou assistida pelo SUS. Só que ela queria que eu fizesse o parto, e falou que onde eu fosse, ela ia atrás de mim. Eu estaria de plantão em Presidente Figueiredo e ela foi para lá, e um dia antes do plantão, ela entrou em trabalho de parto, me ligou, e o bebê dela nasceu em minhas mãos”, diz.

Dr Thiago Gester considera que em seus partos Jesus Cristo ilumina as crianças | Foto: Arquivo Pessoal

Na foto guardada com muito carinho, a bebê desta paciente - que nasceu com 4,100 quilos - está no colo de Thiago Gester, e bem em cima dela, está uma luz. Para o médico, aquela luz significa a luz de Jesus Cristo iluminando a pequena bebê.

“Eu fico muito feliz pela confiança e credibilidade em mim. São momentos como estes que eu levo para minha vida toda e que me dá força para cada dia estudar mais, se especializar e ser um profissional de qualidade com meus pacientes. A primeira coisa que busco no contato com a paciente é ter a confiança e credibilidade, tento passar que ela está com um um profissional que ama o que faz e tranquilizo que eu pegarei na mão dela e estarei com ela até o final”, diz.

'Salvando vidas'

Dr João Catarino atua na rede pública e privada da saúde | Foto: Arquivo Pessoal

Outro profissional que atua na área da obstetrícia há 22 anos é João Catarino. Ele conta que no decorrer da sua carreira teve muitas histórias, mas uma delas que é bastante emocionante é de uma moça que chegou no hospital com ameaça de trabalho de parto prematuro. No entanto, ele descobriu que a jovem tomara remédios para abortar.

“Eu encontrei ela no banheiro fazendo força para expelir o feto. Imediatamente eu peguei o feto e levamos para socorrer o bebê. Infelizmente a mãe não quis o bebê, ele foi para adoção. Dois anos depois a mãe adotiva descobriu o meu número e enviou a foto daquela criança”, diz.



Dr João Catarino atua há 22 anos na parte de obstetrícia em Manaus | Foto: Arquivo Pessoal

Para Catarino, o maior desafio da sua profissão é conseguir manter a credibilidade e confiança dos pacientes, devido às situações que a medicina tem passado.



“Nós temos problemas que são meramente técnicos e estruturais. Só que esses problemas acabam sendo invertidos e a população acha que é um problema médico. Além disso, tem muitos profissionais que acabam prejudicando a visão. Mas a maioria dos profissionais ainda querem a confiança, credibilidade e seriedade através da medicina”, enfatiza.

