Susam avalia qualidade de bolsas de colostomia no Amazonas

Manaus - A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) garantiu, por meio de nota, que formou um grupo de trabalho para organizar a linha de cuidados dos ostomizados atendidos pelo Centro Especializado em Reabilitação (CER III) da Policlínica Codajás. Entre as atribuições do grupo está a avaliação da qualidade das bolsas de colostomia que estão sendo dispensada aos pacientes do programa.



O anúncio veio após um grupo de pacientes ostomizados se reunirem em frente ao PAM Codajás reivindicando bolsas melhores. De acordo com Irla Maura, fundadora da Associação dos Ostomizados do Estado do Amazonas, que estava presente no local, as bolsas distribuídas pela unidade não são de qualidade.

“Eu vi a insatisfação dos pacientes. Tem paciente com alergia, outros reclamam que exala o odor e a bolsa não é indicada para o clima de Manaus. São situações embaraçosas. As antigas bolsas, da marca ConvaTec e Coloplast, eram melhores e tinha durabilidade. Não estamos pedindo marca, mas sim, qualidade que supra as necessidades”, fala Irla Maura.

Segundo Irla Maura, os pacientes ostomizados também não receberam os demais itens necessários ao tratamento como pó cicatrizante, cinto para suporte da bolsa, spray barreira e lenço removedor.

“Existe uma portaria que rege todo paciente ostomizado. É exigido uma bolsa de qualidade. Quem tem que decidir sobre a qualidade de vida é o próprio paciente”, comenta.

Se, no caso, o Governo não fizer nada em relação as bolsas, os pacientes ostomizados planejam uma manifestação em frente à sede do governo do estado, na próxima terça-feira (16).

A Susam informou por meio de nota que a avaliação está sendo feita por profissionais da Fundação de Vigilância em Saúde, da Central de Medicamentos do Amazonas, do Hospital Getúlio Vargas e da própria Susam. O resultado dessa avaliação irá embasar a tomada de decisão da secretaria sobre a continuidade da oferta das marcas que estão sendo usadas hoje.

Mudança de marca foi decisão da justiça

Além de avaliar a qualidade das bolsas, o Governo do Amazonas anunciou que, ainda este mês irá ofertar cirurgias para pacientes ostomizados. | Foto: Divulgação Susam

De acordo com a nota enviada pela Susam, a mudança na marca das bolsas foi em cumprimento de decisão judicial feita no final de 2018 em favor de uma ação do Ministério Público Estadual contra a exclusividade das bolsas compradas pelo Estado de uma única marca. Desde 2006, as bolsas eram compradas de um fornecedor, sem licitação.



A pasta informou que em fevereiro realizou a licitação para aquisição de multimarcas, mas estas estão sendo rejeitadas por parte dos usuários. Eles alegam baixa qualidade das bolsas comprados por meio de licitação e querem voltar a receber a antiga marca.

“Entendemos que esta é uma situação delicada, que envolve muitos aspectos. De um lado a necessidade de dignidade aos pacientes ostomizados. De outro, essa questão legal que vem se arrastando há dois anos e culminou com a decisão de realizar a licitação. Por isso, esta gestão optou em fazer uma avaliação técnica mais apurada que irá embasar qualquer tomada de decisão”, disse o secretário Estadual de Saúde, Rodrigo Tobias.

Cirurgias

Além de avaliar a qualidade das bolsas, o Governo do Amazonas anunciou que, ainda este mês irá ofertar cirurgias para pacientes ostomizados, dentre as quais a de reversão para centenas de pacientes que estão no programa, o que irá reduzir o quantitativo de pessoas que usam a bolsa.

Os procedimentos para reconstrução do trânsito intestinal serão realizados no Hospital Pronto Socorro da Zona Norte (Delphina Aziz). Conforme afirmou o governador Wilson Lima, o governo pretende zerar a fila por esse procedimento.

“Nós estamos atualizando o nosso cadastro, porque existem pessoas que não têm idade para fazer a reconstrução do trânsito, outras já são usuários permanentes ou por risco cirúrgico ou por alguma impossibilidade”, afirma a coordenadora do CER III, a fisioterapeuta Gisele Eguchi.

Com a gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) no HPS Zona Norte, haverá a abertura de duas salas de cirurgias. Uma das salas será destinada para as cirurgias eletivas de ostomizados, hérnia e vesícula, com uma média de cinco a seis cirurgias por dia, o que totaliza entre 150 e 180 procedimentos mensais, nos primeiros 60 dias. A partir do segundo semestre deste ano, o HPS Zona Norte funcionará 100% com 11 salas cirúrgicas.

