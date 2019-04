Pais denunciam falta de estrutura de escola municipal no Cacau Pirêra

Pais reclamam de estrutura da Escola localizada na estrada Manoel Urbano | Foto: Google Street View

Iranduba - Pais de alunos da Escola Municipal Irmã Bruna Coderni (EMIBC) localizada na estrada Manoel Urbano, em Cacau Pirêra, no município de Iranduba, região Metropolina de Manaus, denunciaram ao Portal EM TEMPO sobre a falta de infraestrutura da escola.



De acordo com os moradores, as paredes estão pichadas, os banheiros sujos e o mato está tão alto que já entra na escola. Ainda segundo os pais, as salas de aula não possuem condicionadores de ar e nem ventiladores e as portas das salas não apresentam nenhuma segurança, já que são feitas de compensado.

“Existem dias que o banheiro masculino está com mal cheiro. Todas as paredes estão rabiscadas. Já ocorreu de alunos desmaiarem de tanto calor. Para completar a insegurança, só há uma entrada e uma saída. Na minha concepção, manter 700 crianças em uma escola nessas condições é crime”, desabafa uma mãe que preferiu manter a identidade em anonimato.

Alunos vem enfrentando a situação a, pelo menos, dois anos | Foto: Divulgação

De acordo com a mulher, os problemas estruturais já estão ocorrendo há dois anos. Por causa deles, as aulas começam as 7h15 e terminam às 9h.



“Não há material. A minha filha estuda lá e os professores não possuem tempo e recursos necessários para passarem o conteúdo. Eles estão perdendo 1h45m de aula todos os dias”, fala.

A reportagem do Portal EM TEMPO entrou em contato com a Prefeitura de Iranduba, mas até a publicação dessa matéria não obteve resposta. A equipe deixa o espaço para o posicionamento

Leia Mais

Alunos do AM podem se inscrever na Olimpíada de Língua Portuguesa

Vídeo: alunos brigam dentro de escola na Zona Norte de Manaus