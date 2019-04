Micro-ônibus colide com caminhão no Conjunto Viver Melhor

Colisão entre micro-ônibus e carreta no Viver Melhor | Foto: Reprodução

Manaus-Um micro-ônibus do transporte alternativo colidiu com caminhão, por volta de 7h da manhã deste sábado (13), na Avenida Comendador José Cruz, no Conjunto Viver Melhor II, na Zona Norte de Manaus

De acordo com testemunhas, o micro-ônibus desceu a ladeira em alta velocidade e não conseguiu parar o veículo. O motorista e o cobrador ficaram feridos e foram levados ao Pronto-Socorro.

Colisão entre micro-ônibus e carreta no Viver Melhor | Foto: Reprodução

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado ao local para atendimento à vítimas, porém ainda há informações sobre o estado de saúde dos feridos.



Colisão entre micro-ônibus e carreta no Viver Melhor | Foto: Reprodução

Para o industriário Mauro Silva, de 37 anos, Manaus precisa verificar a situação dos ônibus alternativos, já que há muita imprudência na direção.“Esses acidentes ocorrem porque os motoristas não respeitam ninguém, querem passar a todo custo, mesmo colocando as pessoas e passageiros em risco", relatou.

A fiscalização dos transportes alternativos em Manaus é da responsabilidade da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU)

Leia mais:



Donos da rua: a imprudência de motoristas de transporte alternativo em Manaus

Falta de ônibus em Manaus não aumenta busca por transporte alternativo

Transporte coletivo perde 19 milhões de usuários em Manaus