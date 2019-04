Motorista embrigado perde o controle do carro e invade borracharia

Condutor estava embriagado e foi levado ao hospital | Foto: Twitter Manaustrans

Manaus - Na madrugada deste sábado (13), por volta das 5h30m, o motorista de uma camionete e o passageiro transportado ao lado dele, ficaram feridos em acidente. O condutor perdeu o controle do carro e o veículo se chocou contra uma borracharia, situada na avenida Cosme Ferreira,do lado oposto ao estádio Carlos Zamith, bairro Coroado, Zona Leste da capital amazonense.

Testemunhas disseram que, além dos passageiros do carro, duas pessoas que estavam na calçada ficaram feridas após o acidente. As vitimas do acidente não correm risco de morte.



De acordo com informações da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem estava embriagado. "Ao chegar ao local, a viatura fez o teste de alcoolemia e constatou que o condutor havia ingerido bebida alcoólica. Ele não falava nada, portanto, não contou como foi o acidente", informou um policial militar da 11 Cicom à reportagem.

Segundo o policial, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) conduziu o motorista e o passageiro até o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na mesma Zona. Após ser atendido, foi levado pelos policiais militares até o 14º Distrito Integrado de Polícia (14 Dip) para procedimentos cabíveis.

Uma equipe do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) constatou que uma haste do semáforo foi atingida com o acidente, porém não houve obstrução do tráfego de veículos no local.

