Chuva causa deslizamento e alagamentos em Manaus

Manaus apresentou diversos pontos de alagamentos | Foto: Marcely Gomes

Manaus - Na manhã desta segunda-feira (15), a capital amazonense amanheceu debaixo de uma forte chuva. De acordo com a Defesa Civil Municipal, até às 10h, choveu 15,6 mm. A Zona Leste foi a área mais atingida, principalmente no bairro do Jorge Teixeira.

O bairro Cidade de Deus, na zona Norte, também foi bastante prejudicado. Pela Central 199 foram registradas duas ocorrências. Uma alagação na Comunidade São Lucas, na Zona Leste, e um deslizamento de barranco na Colônia Terra Nova. O órgão continua fazendo monitoramento da cidade.

Segundo previsão feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Manaus ainda terá chuva nesta segunda-feira, no período da noite. A mínima é de 25°C e a máxima é de 33°C.

