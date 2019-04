Agência do Basa é multada pela Lei da Fila em Manacapuru

Fiscalização do Procon em Manacapuru | Foto: Divulgação

Manacapuru - A Agência do Banco da Amazônia (Basa) do município de Manacapuru (distante 98 quilômetros de Manaus) deve ser multada, já que foi constatada a ultrapassagem do tempo para início de atendimento na bateria de guichês de caixas em fiscalização realizada pelo Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM) nesta terça-feira (16). A agência infringiu a Lei Estadual das Filas, Lei nº 139/2013.



De acordo com o Procon, outras quatro agências bancárias da cidade também foram visitadas pelo órgão. Os quatro estabelecimentos receberam auto de constatação da fiscalização para que sejam completadas as baterias de caixas com objetivo de agilizar as atividades. O órgão de fiscalização reforçou o cumprimento legal da utilização das senhas de início de espera e de atendimento.

O tempo máximo de espera do consumidor/cliente é de 15 minutos em dias considerados normais, ou seja, fora das datas de pagamento ou pós-feriados.



“Neste mês de abril, recebemos dezenas de reclamações dos moradores de Manacapuru sobre a má prestação de serviço das agências bancárias de lá. Alguns consumidores nos enviaram fotos das senhas com data e hora do atendimento para comprovar a demora”, aponta o gestor do Procon-AM, Jalil Fraxe.

Fraxe destaca que a Lei Estadual das Filas só é válida para atendimento nos caixas bancários que possuem operadores. Caixas eletrônicos, ou atendimentos específicos para pessoa física ou jurídica, como abertura de conta, empréstimos e demais serviços, não são contemplados na Lei.

Leia mais:

Procon encontra diferença no preço de produtos da Páscoa em Manaus

Veja funcionamento dos shoppings durante feriado da Páscoa em Manaus