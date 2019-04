Inscrições para curso coletivo jovem em Manaus são encerradas

A iniciativa, realizada pelo Instituto Coca-Cola Brasil em parceria com o Grupo Simões, é destinada para jovens de 16 a 25 anos que estão cursando ou já concluíram o Ensino Médio. | Foto: Divulgação

Manaus - As inscrições para o segundo ciclo de capacitação do Coletivo Jovem estão encerradas. As matrículas iniciaram nesta sexta-feira (12) e 360 vagas já foram preenchidas. A iniciativa, realizada pelo Instituto Coca-Cola Brasil em parceria com o Grupo Simões, é destinada para jovens de 16 a 25 anos que estão cursando ou já concluíram o Ensino Médio.



Com aulas duas vezes na semana, a capacitação inicia no dia 6 de maio. Desde o início de suas atividades em Manaus, em setembro de 2011, o Coletivo Jovem já capacitou mais de 8 mil jovens, inclusive de outros estados e países (Venezuela e Haiti) nesse período.

Em julho, o projeto disponibilizará um novo período de inscrições gratuitas. Mais informações podem ser obtidas através do site http://www.coletivojovem.com.br, , fanpage, https://facebook.com/ColetivoCocaColaManaus

ou no telefone 0800-021-2121

