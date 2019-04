Bombeiro faz parto de mulher surda dentro de Uber, em Manaus

Manaus - Uma mulher de 24 anos entrou em trabalho de parto dentro de um veículo em pane seca, na rua Hokkaido, bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus, na tarde desta terça-feira (16). Um bombeiro militar ajudou a parturiente.

“Cheguei em casa do trabalho e minha irmã já sentia muitas dores. Preparamos tudo e meu cunhado, que também é surdo, pediu o Uber. Tudo estava previsto para irmos à maternidade da Alvorada, mas quando passamos pelo Parque Dez, o carro ficou sem combustível. Liguei para o Samu e não enviaram ambulância. Comecei a pedir por ajuda na rua, mas os motoristas passavam com receio”, relata Lucianne Souza dos Santos, 30, a irmã da grávida, identificada como Cliciane Souza dos Santos.

De acordo com a irmã, o bombeiro militar Fabrício Ramos Rozas chegou no momento que o bebê já estava nascendo.

“Voltei para ver como minha irmã estava e o bebê já estava com a cabeça e um pouco do ombro para fora, foi quando o bombeiro chegou. Ele foi um verdadeiro herói! Nos ajudou a manter a calma e ajudou a minha irmã, tudo ali dentro do carro. Sou grata porque ele ficou conosco durante todo o tempo”, disse Lucianne.

Segundo a irmã da parturiente, a mãe e o bebê passam bem. Mas por precaução, estão passando por exames e ainda não receberam alta do hospital.

O bombeiro militar conta que estava voltando do serviço e realizou o procedimento de acordo com o que era possível no momento.



“Quando cheguei, o bebê já estava com parte do corpo fora da mãe. Ajudei no parto e isolei o cordão umbilical. Dentro do que eu dispunha, fiz o procedimento previsto. No momento, passava uma viatura da Polícia Militar da 23ª Cicom, que prestou todo o apoio necessário na ocorrência e escoltou o carro até chegarmos ao Instituto da Mulher”, conta Rozas.

O cabo da Polícia Militar Rafael Buzar Duailibe e o soldado Rosinaldo Paz passavam em uma viatura no momento da ocorrência.

“Estávamos realizando o patrulhamento de rotina e estranhamos a movimentação. Paramos a viatura, auxiliamos o bombeiro, colocamos combustível no veículo em que a senhora estava, porque não havia condições de tirá-la de lá e escoltamos o bombeiro para que chegasse o mais rápido possível em uma unidade hospitalar”, completou Duailibe.

Nos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realizou 65 atendimentos pré-hospitalares em toda a capital. Dentre eles, partos, primeiros socorros em vítimas de acidente de trânsito, transporte de pacientes, dentre outros.

*Com informações da assessoria

