Governo do Amazonas decreta ponto facultativo nesta quinta-feira (18)

Manaus - O governador do Amazonas, Wilson Lima, assinou decreto determinando ponto facultativo nos órgãos da administração estadual nesta quinta-feira (18/04), dia que antecede o feriado da Sexta-feira Santa (19/04). Os serviços essenciais nas áreas de saúde e segurança pública não serão afetados.

O governo determinou, ainda, que a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) promova a compensação das horas normais de ensino, se houver necessidade.

Susam

A Secretaria Estadual de Saúde (Susam) montou um plano de ação para garantir o pleno funcionamento da rede de urgência e emergência. As 26 unidades, entre prontos-socorros adultos e infantis, maternidades, Serviços de Pronto Atendimento (SPA) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) atenderão normalmente em plantão de 24 horas, no ponto facultativo de quinta-feira, na Sexta-feira da Paixão (19/04) e em todo o fim de semana.

O planejamento envolve toda a assistência, Central de Medicamentos (Cema) e a regulação de leitos, contando com os leitos de retaguarda do Hospital e Pronto-socorro da Zona Norte (Delphina Aziz), que ampliou leitos de UTI, além da rede privada, caso haja necessidade, por meio da Beneficente Portuguesa.

Atendimento ambulatorial – Nas unidades que atendem com consulta agendada – como é o caso dos serviços ambulatoriais do Centro de Atenção à Melhor Idade (Caimi) e do Centro de Atenção Integral à Criança (Caic), Policlínicas e Fundações –, não haverá atendimento no feriado prolongado. O funcionamento destes serviços será retomado na segunda-feira (22/04), a partir das 7h.

Unidades que estarão funcionando 24h (para atendimento de urgência e emergência):

Serviços de Pronto Atendimento (SPAs e UPA):

SPA Alvorada – Avenida Lóris Cordovil, s/nº, Alvorada 1, zona centro-oeste;SPA Coroado – Avenida Beira Mar, nº 122, Coroado, zona leste;SPA Zona Sul – Rua Bento José de Lima, Nº 33, Colônia Oliveira Machado, zona sul;SPA Joventina Dias – Rua T-6, nº 33, Compensa 3, zona oeste;SPA Eliameme Mady (Zona Norte) – Avenida Samaúma, s/nº, Monte das Oliveiras, zona norte;SPA São Raimundo – Praça Ismael Benigno, s/nº – São Raimundo, zona oeste;SPA José Lins (Redenção) – Rua Maracanã, s/nº – Redenção, zona centro-oeste;SPA e Maternidade Antônio Aleixo – Alameda Cosme Ferreira, km 14, Col. Antônio Aleixo, zona sul;SPA Danilo Corrêa – Avenida Noel Nutels, s/nº, Cidade Nova 1, zona norte;UPA Campos Salles – Rua Campos Salles, s/nº – Tarumã, zona oeste;UPA José Rodrigues – Avenida Camapuã – Cidade Nova, zona norte.

Prontos-Socorros Adultos:

Pronto-Socorro 28 de Agosto – Rua Recife, nº 1581, Adrianópolis, zona centro-sul;Pronto-Socorro Dr. João Lúcio – Alameda Cosme Ferreira, s/n, Aleixo, zona leste.

Adulto e infantil:

Pronto-Socorro Platão Araújo – Avenida Autaz Mirim, s/nº – Jorge Teixeira, zona leste;Hospital e Pronto-Socorro da Zona Norte (Delphina Aziz) – Avenida Raimundo Vital de Mendonça, Colônia Terra Nova (área da antiga Expoagro).

Infantis:

PS da Criança da Zona Leste – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Aleixo;PS da Criança da Zona Sul – Rua Codajás, nº 26, Cachoeirinha;PS da Criança da Zona Oeste – Avenida Brasil, s/nº, Compensa 1.

Maternidades:

Ana Braga – Alameda Cosme Ferreira, s/nº – São José 1, zona leste;Balbina Mestrinho – Rua Duque de Caxias, s/nº – Praça 14, zona sul;Nazira Daou – Avenida Camapuã, 108, Q/316, Núcleo 9, Cidade Nova 2, zona norte;Azilda Marreiro – Avenida Samaúma, s/nº, Monte das Oliveiras – Galiléia 2, zona norte;Alvorada – Rua 07, s/nº – Alvorada 1, zona centro-oeste;Instituto da Mulher Dona Lindu – Avenida Mário Ipiranga Monteiro, 1581, Adrianópolis, zona centro-sul;Chapot Prevost – Estrada do Aleixo, km 16 – Colônia Antônio Aleixo, zona leste.

Atenção Psicossocial

Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro – Avenida Constantino Nery, 4307 (Chapada).

Segurança pública – De acordo com o diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), delegado George Gomes, as Centrais de Flagrante, Delegacias Especializadas em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e em Homicídios e Sequestros (DEHS); Delegacias da Mulher do Parque Dez (zona centro-sul) e Cidade de Deus (zona norte) funcionarão 24 horas.

São Centrais de Flagrante os 1º, 6º, 12º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs) que atendem as ocorrências das zonas sul, norte, centro-sul, leste e oeste, respectivamente. Os registros de ocorrência poderão ser feitos no 3º DIP (zona centro-sul) e 9º DIP (zona leste).

“Os grupos operacionais, que são Fera, Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc), ficam sempre de prontidão, para qualquer necessidade”, afirmou o delegado.

Serviços

As unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) administradas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) retomam o atendimento na próxima segunda-feira (22).

