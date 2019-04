Alunos de Jornalismo da Uninorte visitam Aleam

Alunos ouvem explicações da deputada Alessandra Campelo | Foto: Divulgação

Manaus - Os alunos do 1º período do curso de jornalismo do Centro Universitário do Norte (Uninorte) visitaram a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) na manhã desta terça-feira (23) e acompanharam a Sessão Plenária como parte de uma aula extraclasse do curso.



A professora Jonária França, que coordenou a visita, destacou a experiência única que a Assembleia proporcionou aos alunos, tanto na formação profissional quanto na construção da cidadania. “A maioria deles sequer já tinha visitado a Assembleia antes, mas esse contato com uma Casa Política é importante mesmo neste primeiro período porque em algum momento eles terão contato com a política, é importante eles conhecerem o lugar onde são feitas as leis, como funcionam as discussões em torno de um Projeto de Lei. É importante que a Assembleia tenha as portas abertas aos cidadãos”, afirmou, ressaltando a ampla gama de atuação jornalística da Assembleia, com portal de notícias, TV e rádio.

A aluna Maria Thaís Matos falou sobre a experiência. “Eu nunca tinha entrado aqui, só passava na frente e percebo que é um lugar receptivo, onde as pessoas podem participar e assistir o que está sendo votado e decidido sobre a vida da população. No campo profissional é uma oportunidade de observar como o trabalho se desenvolve e tenho certeza que vai contribuir muito para a minha formação”, declarou.

Desta visita participaram 30 dos 48 alunos da disciplina Teoria e Prática Jornalísticas. Os alunos também visitaram as dependências da Diretoria de Comunicação da Casa e conheceram as redações do Portal, da TV, da Rádio, além de conversarem com as deputadas Alessandra Campêlo (MDB) e Joana Darc (PR).

