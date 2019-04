Dia de Ogum, o orixá guerreiro, é comemorado nesta terça-feira

Terreiro de Candomblé IIe Axé Oba Otito participa de procissão de São Jorge | Foto: Ione Moreno

Manaus - Nesta terça-feira (23) também é comemorado o dia do orixá Ogum. Ele é conhecido como desbravador, defensor das aldeias, conquistador, dono de tudo que é feito por ferro tanto para a guerra quanto para a agricultura, da tecnologia e guerreiro. Por isso, o sincretismo com o dia de São Jorge, também comemorado hoje.



O pai-de-santo Olegario de Xangô, do terreiro de candomblé Ile Axé Oba Otito, situado no bairro Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus, explica que o sincretismo religioso com a data das festividades do Dia de São Jorge é histórico. O líder religioso também diz que a comparação é feita pois os dois santos são guerreiros e também possuem o forte simbolismo de proteção ao mal e as energias negativas.

“Quando os negros chegaram aqui, eles eram proibidos pelos senhores de engenho de comemorar a data. Como forma de burlar, eles colocavam em cima da mesa a imagem de São Jorge, mas embaixo dela e por debaixo do pano, tinha a imagem do orixá. O senhorio pensava que eles estavam cultuando o Santo, quando, na verdade, estavam prestando atenção no orixá”, conta.

Pai de Santo durante procissão do Dia de São Jorge | Foto: Ione Moreno

Há cinco anos participando da procissão e missa referente ao dia de São Jorge, Olegario de Xangô relata que sempre foi tratado bem na procissão e na Missa. “Todos nós tivemos uma formação católica e fé é fé. Lá em casa, por exemplo, festejamos Ogum sempre após a quaresma. O costume é fazer as oferendas no Sábado de Aleluia e no Domingo da Páscoa, as festas”, relata.

Segundo o pai-de-santo, as festividades do candomblé têm cantigas africanas, as divindades manifestam-se e dançam. É nela que os feitos são simbolizados e distribuem o axé, a força que emana deles. Sempre mantendo como homenageado principal Ogum, o orixá guerreiro. Também se têm uma tradicional Feijoada de Ogum, comida típica do festejo.

O terreiro de candomblé Ile Axé Oba Otito existe há 36 anos e nasceu em Fortaleza, no Ceará. Já no Amazonas, existe há 26 anos. Toda vez que Olegário de Xangô participa do Dia de São Jorge, se sente bem recepcionado pelos fiéis católicos.

“Graças a Deus estamos conseguindo acabar com a intolerância religiosa, que agora é crime. Há uma irmandade entre a igreja católica e as religiões de matrizes africanas. Existe essa união que é boa para todos”, comenta.

Leia Mais

Em Manaus, fiéis celebram Dia de São Jorge com procissão

Entenda como as religiões celebram a Páscoa e quais os seus símbolos