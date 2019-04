Após morte de indígena em Pauini, parentes acusam médico de erro

Indígena fez uma cirurgia no dia 11 de abril | Foto: Divulgação

Pauini -Uma indígena da etnia Apurinã, identificada como Maria Nazaré Lopes Apurinã de 43 anos, faleceu na última quarta-feira (17) em Rio Branco, no Acre, após ser transferida de forma emergencial do município de Pauini, no interior do Amazonas, para o estado vizinho, devido a complicações de uma cirurgia.

Ao EM TEMPO, familiares acusam o médico que fez o procedimento cirúrgico para a retirada do útero (histerectomia), em Pauini, de negligência. Conforme familiares, o médico não relatou a gravidade da situação e nem se manifestou sobre o quadro de saúde da paciente. Informações que a própria família teria recebido no hospital no Acre apontam que teria havido erro na cirurgia realizada em Pauini.

"No dia 11 de abril, ela fez a cirurgia em Pauini para a retirada de um mioma nas trompas e no útero. Ela passou cinco horas fazendo essa cirurgia. Depois de três dias, ela teve que ser transferida para Rio Branco, no Acre, porque estava muito mal", disse o irmão dela, Valnes Soares. O parente não soube informar a especialidade do médico que realizou o procedimento cirúrgico.

Na capital acreana, o marido da indígena teria recebido informações soube a causa da morte dela. De acordo com ele, o profissional de Rio Branco teria dito que médico de Pauini cortou a transição entre as bexigas e o rim da mulher, além de ter afetado um osso na região.

A paciente foi submetida à hemodiálise em Rio Branco, mas não resistiu às complicações causadas pela cirurgia e faleceu.

Segundo informações do irmão da vítima, devido à queda de pressão, o médico de Rio Branco não conseguiu fazer a cirurgia nos rins. Segundo ele, a demora para o deslocamento também contribuiu para que o quadro se agravasse.

"Nós estamos trabalhando para que tudo seja resolvido de maneira legal. Iremos atrás do atestado de óbito e exigiremos o prontuário médico dos hospitais de Pauini e Rio Branco. O médico que a atendeu trabalha em Pauini, mas mora em Rio Branco", comentou o irmão da vítima, Valnes Soares.

A reportagem solicitou o laudo médico da paciente, porém a família informou que não teve acesso ao documento.

Outro lado:

O diretor do Hospital de Pauini, José Rachid disse ao EM TEMPO que, quem responde pelo hospital é a Prefeitura e não quis entrar em detalhes sobre o assunto.

O Portal EM TEMPO tentou também entrar em contato por diversas vezes com a secretária de saúde do município, Simone Mourão de Oliveira, assim como com a prefeita da cidade, Eliana Oliveira Amorim, mas em nenhuma das tentativas, os telefonemas foram atendidos.

A reportagem deixa o espaço em aberto para manifestação dos gestores.

Leia Mais

AM tem a maior incidência do Brasil em câncer de colo uterino

Após assassinato de comerciante, população de Pauini reage pedindo paz

Prefeita é acusada de desviar verbas da Educação no interior do AM