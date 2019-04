Rodoviários vão parar ônibus em Manaus? Veja o que diz o sindicato

Pode ocorrer uma nova paralisação na tarde desta quarta-feira (24) | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - No início da tarde desta quarta-feira (24), os trabalhadores do Transporte Público de Manaus ameaçaram fazer uma nova paralisação da categoria. O motivo seria o atrasado do adiantamento quinzenal (vale) dos funcionários. Após promessa dos empresários em pagar o valor atrasado, o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários decidiu aguardar até esta quinta-feira (25) sem a categoria "cruzar os braços".



De acordo com a Sindicato, o dinheiro deveria ter sido pago no sábado (20), porém, esperaram até a segunda-feira(22). No entanto, até agora, o vale ainda não foi depositado. Eles estavam esperando que os representantes do Sinetram ou da Prefeitura se manifestassem quanto ao pagamento para poder definir se, de fato, haveria a paralisação.

Desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, a diretoria do Sindicato estava em reunião para decidir sobre a suposta paralisação. Nela, os empresários informaram que devem pagar amanhã o salário atrasado e , portanto, a paralisação foi suspensa até segunda ordem.

"Todo atraso de pagamento de vale, iremos fazer um edital de greve, chamar a Assembleia e ajustar tudo para a justiça nos dar o aval. Aprendemos com nossos erros e acertos. Seria importante que a categoria participasse pois a pressão em Assembleia é mais eficaz", comentou o Presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira.

