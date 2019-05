Moradores de Pauini pedem melhoria na infraestrutura viária

Pauini - Uma mobilização pública pediu, na última segunda-feira (29), o asfaltamento das ruas do município de Pauini, a 923 quilômetros de Manaus. O ato, que contou com a participação de diversos setores da sociedade municipal, como lideranças comunitárias, religiosas e até jovens e adolescentes, foi organizado pela Força Jovem Pauiniense (FJP).

Utilizando faixas e cartazes, os manifestantes se concentraram na praça Bibiano Osório e, de lá, prosseguiram em caminhada pelas ruas da cidade, finalizando o percurso no bairro Cidade Alta, onde o trânsito diário de pedestres e veículos é intenso.

Histórico

Em 2018, representantes da empresa que teria ganhado a licitação para a pavimentação das ruas estiveram presentes no município praticamente às vésperas da votação em primeiro turno. As obras estão orçadas em cerca de R$ 6 milhões, e moradores relatam que as obras foram apenas "promessas de campanha que sequer foram cumpridas".

Moradores reclamam de ruas completamente sem asfalto e só no barro | Foto: Divulgação

"Essa manifestação é uma forma de chamar a atenção de autoridades públicas tanto do governo municipal, quanto estadual e mostrar nossa indignação, haja visto o descaso e abandono em que se encontram as vias públicas de nossa cidade", diz um dos moradores que participou da manifestação, que preferiu não se identificar.



Posicionamento

Em nota, a Secretaria de Estado de Infraestrutura, responsável pelas obras, informou que o sistema viário do município faz parte do pacote de obras lançado pelo governador Wilson Lima. A pasta salientou que o envio de maquinários e equipamentos para Pauini inicia já no mês de maio, e as obras de recuperação da malha viária iniciam no mês de junho. "Com a chegada do verão no Estado, os trabalhos em infraestrutura devem ganhar celeridade nos sistemas viários e rodovias estaduais da região", finaliza o comunicado.

*Colaborou Romário Vieira.

