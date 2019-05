Águas de Manaus diz que pagará prejuízo causado por carro da empresa

| Foto: Divulgação

Manaus - A empresa Águas de Manaus informou, nesta quinta-feira (2), por meio de nota enviada pela assessoria à imprensa, que arcará com todos os prejuízos relativos ao acidente de trânsito envolvendo um veículo da concessionária, na madrugada de hoje, no cruzamento das avenidas Sete de Setembro e Eduardo Ribeiro, ambas no Centro, Zona Sul de Manaus.

Na ocasião, parte do gradil de um posto de policiamento da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), foi danificado. Nas imagens é possível identificar que o para-choque dianteiro do carro sofreu avarias.

Nesta quinta, quando o Portal Em Tempo teve acesso a fotos e vídeos do ocorrido, levantou-se a suspeita, de algumas testemunhas, de que o condutor do veículo, que possivelmente seria funcionário da empresa Águas de Manaus, estaria embriagado.

A reportagem questionou a assessoria sobre o comportamento do motorista, porém a equipe frisou que não se posicionaria sobre o questionamento. Assista ao vídeo que mostra o carro após o acidente:

