Moradora denuncia que carretas destroem bueiro no Alvorada

Manaus - O tráfego de carretas na rua Professor Antônio Giulesse (antiga rua 7) do bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, está causando dor de cabeça em alguns moradores. Isto porque os veículos pesados passam por cima de um bueiro para ter acesso à rua em que está localizado o frigorífico Acácio. A assistente social Roselandy Vieira, de 50 anos, denunciou a situação ao Em Tempo nesta quinta-feira (2) e classificou o caso como uma "tragédia anunciada".

"Minha mãe é idosa e às vezes fica sozinha na casa em que moramos. No entanto, a segurança dela está em risco por conta do bueiro que está desabando. Isto ocorre porque o tráfego das carretas é intenso diariamente no frigorífico", conta Vieira.

A assistente social diz que procurou a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), nesta quinta, onde foi estabelecido o prazo de até 72 horas para que equipes sejam enviadas ao local para avaliar os danos ao bueiro. No entanto, ela teme que com chuvas fortes o bueiro transborde e a casa seja alagada. Assista ao vídeo gravado pela moradora:

| Autor: Divulgação

"Hoje, pela manhã, carretas voltaram a circular na região, mesmo com algumas barricadas que montamos para evitar que o veículo passasse novamente por cima do bueiro. O resultado é que a tampa do bueiro cedeu, a cratera aumentou e boa parte da pista agora está rachando, e cada vez aumenta", detalha a mulher.

Roselandy diz, ainda, que foi até o frigorífico e expôs a situação, porém foi mal recebida pelos responsáveis que disseram não terem obrigação de arcar com o prejuízo.

"Eu não busco indenização, quero apenas que as carretas parem de circular na esquina da casa da minha mãe, tentem outro caminho ou os veículos sejam trocados por outros menores. Porque do jeito que está, com certeza é uma tragédia anunciada. Agora, sem tampa e com a cratera maior, as carretas quando passam só faltam tombar para o terreno da casa da minha mãe. Vai ser preciso acontecer o pior para alguém intervir?", questiona a mulher.

A reportagem entrou em contato com o frigorífico e aguarda um posicionamento.

Fiscalização

Em contato com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), a equipe foi informada que o trânsito de veículos pesados não é proibido na região.

Pela legislação municipal, o trânsito de caminhões e carretas só é permitido de 2ª a 6ª feira, das 6h da manhã às 20h, e aos sábados, das 6h às 17h, na Zona de Máxima Restrição de Circulação (ZMRC-1) - acima de 8 toneladas - que corresponde as seguintes vias:

a) Avenida Leonardo Malcher;

b) Rua Luiz Antony;

c) Rua Governador Vitório;

d) Rua Tamandaré;

e) Rua Marquês de Santa Cruz;

f) Avenida Floriano Peixoto;

g) Avenida Sete de Setembro; e

h) Avenida Joaquim Nabuco;

Acima de 16 toneladas o tráfego só é permitido nas vias:

a) Rua Marquês de Santa Cruz;

b) Avenida Lourenço da Silva Braga – Manaus Moderna;

c) Rua dos Andradas;

d) Avenida Joaquim Nabuco – trecho entre Rua dos Andradas e Rua Quintino Bocaiúva;

e) Rua Quintino Bocaiúva; e

f) Avenida Floriano Peixoto.

A circulação na avenida Lourenço da Silva Braga (Manaus Moderna) e alças adjacentes à Ponte de Educandos ficam livres para veículos com tonelagem superior à estabelecida.

