Inauguração de loja gera tumulto no Centro de Manaus

Confusão foi registrada no incio da manhã deste sábado | Foto: Priscila Rosas

Manaus - Na manhã deste sábado (04), um princípio de tumulto foi registrado pela polícia militar durante a inauguração de uma loja situada na avenida Eduardo Ribeiro, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus.



De acordo com populares no local, várias pessoas chegaram cedo no local. Devido a aglomeração e a espera, os ânimos foram afetados no local. Uma mulher, de identidade e idade não reveladas, chegou a desmaiar.

“Eu cheguei umas 8h55 e já havia várias pessoas na fila. Houve divergência por causa de lugar. Houve pessoas que chegaram depois e queriam “furar” a fila, por isso, a confusão. Uma mulher desmaiou”, relatou a universitária, Julianne Oliveira de 19 anos.

Segundo ela, durante a espera de duas horas na fila foi informado que a promoção apresentada pela loja que estava inaugurando também havia em outras unidades. A jovem saiu, disse que a informação não era verídica e voltou para a fila.

“São vários produtos em promoção. E é difícil encontrar isso aqui. Muitas pessoas desistiram e foram embora”, falou.

Os cliente podem levar até cinco produtos em promoção por vez. | Foto: Priscila Rosas

Há mais de duas horas na fila, a assistente administrativa Andresa Rodrigues, de 21 anos, também falou sobre a confusão. "Os clientes ficam preocupados achando que os produtos iriam acabar. Maquiagem é cara e quando surge promoção, aproveitamos”, disse.

De acordo com o sargento Wilson, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), várias pessoas chegaram cedo para a inauguração da loja e, com a quantidade de pessoas, houve tumulto.“Recebemos a informação de que uma senhora tinha desmaiado e foi solicitado o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O policiamento no local está sendo reforçado porque é uma situação que afeta a ordem pública, gente passando mal, outros tentando invadir a loja. Também queremos evitar que alguém seja roubado ou se machuque”, explicou o policial.

Loja

Os representantes da loja informaram ao PORTAL EM TEMPO que já contornaram a situação. Eles organizaram os clientes em duas filas e estão monitorando entrada e saída.

“Essa é a quarta inauguração que organizamos. A confusão foi por causa de pessoas que chegaram atrasadas e quiseram entrar na vez de quem já estava em fila. Os produtos estão baratos e a preço de custo”, comunicaram.

Para os clientes na fila foram disponibilizados água, salgado e refrigerante. De acordo com a gerência, a promoção de inauguração da loja permanecerá durante toda a semana.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Procon-AM autua bancos e frigoríficos no interior do Amazonas

Com tradição no mercado, Eurosono abre 39ª loja no Santa Etelvina