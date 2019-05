Lançado edital de mais R$ 68 milhões para obras do Prosamim em Manaus

Obras do Prosamim em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus -O Governo do Amazonas, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), lançou o edital nº 003/2019, na modalidade de Licitação Pública Nacional (LPN). O objetivo é contratar empresa especializada para as obras do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), no Trecho Silves-Maués, bairro Cachoeirinha, na zona sul de Manaus.



A intervenção entre as avenidas Silves e Maués foi anunciada, no último dia 24 de abril, pelo governador Wilson Lima, e é uma obra complementar do Igarapé do 40 que vai reassentar 5 mil pessoas que vivem em condições precárias de moradia e saneamento.

Obras do Prosamim em Manaus | Foto: Divulgação

Os serviços representam as obras complementares necessárias para todo o complexo de infraestrutura do Igarapé do 40 que vai funcionar como uma alternativa de trânsito, ligando a Manaus Moderna ao Distrito Industrial, melhorando o fluxo de veículos na capital.



Propostas

Obras do Prosamim em Manaus | Foto: Divulgação

As propostas do certame, na modalidade de LPN, deverão ser entregues, até às 10h (horário local), do dia 27 de maio de 2019, na sede da UGPE, que fica na Rua Jonathas Pedrosa, nº 659, Centro, Parque do Igarapé Bittencourt (próximo à avenida Sete de Setembro).



Valor orçado

O valor orçado para a contratação da empresa é de R$ R$ 68.691.770,37. As propostas serão abertas na presença dos interessados que desejarem assistir à cerimônia de abertura.

Acesso



A documentação completa relativa à licitação pode ser inspecionada e adquirida em meio digital (CD-ROM), na sede da UGPE, conforme acima mencionado. O material pode ser adquirido mediante pagamento de uma taxa não reembolsável de R$ 200,00, por edital, sem direito à restituição.

O método de pagamento será por meio de documento de arrecadação, obtido no site: www.sefaz.am.gov.br,, no código de editais 4441 – Venda de Editais, a ser recolhido em uma das agências da rede bancária credenciadas pela Sefaz.

Aos interessados, dúvidas ou informações adicionais por ser obtidas pelo telefone +55 (92) 3878-7222 ou pelo e-mail: subcomissão@prosamim.am.gov.br.

A licitação está aberta a todos os concorrentes oriundos de países elegíveis do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que fez o empréstimo de US$ 370 milhões na etapa 3 do Prosamim.

Leia mais:

Governo entrega mais uma obra do Prosamim no São Raimundo

Imóveis na Cachoeirinha são desapropriados para obras do Prosamim

Moradora questiona ordem de desapropriação em obra do Prosamim