Mulher dorme no carro e invade estabelecimento em Manaus

Manaus - Na noite deste domingo (5), um carro HB 20 colidiu com um restaurante localizado na rua Dom Milton Corrêa Pereira, no bairro Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus. O acidente não deixou feridos.

De acordo com testemunhas, a proprietária do veículo estava alcoolizada e dormiu no volante. O carro capotou em uma rampa que fica nas proximidades do lugar e invadiu o estabelecimento. O dono do restaurante, que não quis se identificar, disse que houve somente danos materiais, com o prejuízo do imóvel e das mercadorias.

Os policiais militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para a ocorrência. Tanto o dono do restaurante como a motorista entraram em acordo sobre os danos materiais no local do próprio acidente. O carro foi removido por um guincho particular.

Edição: Lucas Vítor Sena

Leia mais

Sorte: carro capota e cai em barranco, mas família sobrevive em Manaus

Embriagado, motorista atropela cinco pedestres na Zona Oeste de Manaus