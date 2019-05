Aprovados para a Seduc-AM cobram convocação e ameaçam manifestação

Manaus - Nesta segunda-feira (6), a Comissão dos Aprovados do Concurso da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc-AM) 2018 protocolou no Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) um documento que reivindica uma resposta completa da secretaria sobre o atraso na convocação dos aprovados. As provas foram realizadas em outubro de 2018 e as convocações estavam previstas para o mês de abril.

O professor afirmou que, ao entrar em contato com as autoridades do Estado, a Comissão não obteve retorno quanto a previsão da data de convocação | Foto: Arquivo Pessoal

O documento foi protocolado pelo professor de educação física Gustavo Raposo, que é um dos representantes da Comissão de Aprovados, composta por 13 membros. "A representação tem o objetivo de garantir o direito constitucional dos aprovados do concurso público, de serem convocados para assumir suas vagas nas diversas áreas do conhecimento, tirando qualquer possibilidade que os contratados em regime especial tenham seus contratos renovados", descreve um trecho do documento.

O professor afirmou que ao entrar em contato com as autoridades do Estado, a Comissão não obteve retorno quanto a previsão da data de convocação. “No dia 13 de maio, estaremos na frente da Seduc em uma manifestação. Não podemos deixar que os concursados sejam tratados como se não tivessem direitos”, frisou Gustavo.



De acordo com o professor, os contratos do Processo Seletivo Simplificado (PSS) se encerram no fim do mês junho e que a Seduc tem até essa data para as convocações. No entanto, há um prazo de aproximadamente 30 dias para a entrega de documentações, que possibilita que os profissionais exerçam as funções no segundo semestre de 2019. “ Estamos preocupados que os 7 mil aprovados não sejam chamados por alegarem não terem tempo hábil” afirmou.

Em resposta ao Portal Em Tempo , a Seduc-AM informou que os aprovados no concurso público de 2018 devem ser convocados progressivamente. "O processo de homologação, previsto para iniciar no mês de abril, ainda está em fase de conclusão".

Ainda segundo a secretaria, para realizar a convocação, "a Seduc-AM precisa finalizar um estudo que indique, primeiramente, a quantidade de profissionais aposentados. Isso por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), já que a situação fiscal do Estado, nesse momento, permite apenas a reposição de pessoal até que as contratações por meio do último PSS sejam finalizadas, em junho".

Após a conclusão do estudo, conforme a pasta, ele deverá ser analisado pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) e Tribunal de Contas do Estado (TCE) para garantir a legalidade diante da LRF.

