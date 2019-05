Escola Estadual realiza o projeto 'Fábrica de Números' em Manaus

Das 8h às 11h30, cerca de 60 alunos - dos nonos e terceiros anos - participam de aulas especiais sobre a matéria, ministradas pelo professor e idealizador da iniciativa, José Jorge M. Alencar, e por bolsistas do Instituto Federal do Amazonas (Ifam) e da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | Foto: CLEUDILON PASSARINHO/SEDUC

Manaus - Melhorar a aprendizagem da Matemática e aproximá-la do cotidiano. Esses são os objetivos principais do projeto "Fábrica de Números", que acontece todos os sábados nos espaços da Escola Estadual Ruy Araújo (avenida Carvalho Leal, nº 931, Cachoeirinha, zona sul).

Das 8h às 11h30, cerca de 60 alunos - dos nonos e terceiros anos - participam de aulas especiais sobre a matéria, ministradas pelo professor e idealizador da iniciativa, José Jorge M. Alencar, e por bolsistas do Instituto Federal do Amazonas (Ifam) e da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). A intenção é preparar os estudantes para a Prova Brasil e o Enem, além de aumentar o rendimento escolar em Matemática.

Para a gestora da unidade de ensino, Francinete Serrão do Nascimento, a criação do "Fábrica de Números" se deu pela dificuldade que os alunos demonstravam na matéria. “Nós vemos [esse obstáculo] e não é de agora”, destaca a gestora. “Então, nós, enquanto escola, resolvemos enfrentar esse desafio, por meio de uma atividade diferenciada”, completa.







Interação



De acordo com Francinete, as aulas do projeto proporcionam uma proximidade maior entre os estudantes e os professores, além de terem uma duração maior que as classes semanais. “São aulas mais contínuas, específicas e que dão condições aos professores de trabalharem melhor com aqueles alunos que estão com algum tipo de pendência. A iniciativa chegou para fortalecer aquilo que sempre desejamos: uma aprendizagem com qualidade”, ressalta.

Aulas especiais



Com pouco mais de três meses de existência, o "Fábrica de Números" já colhe bons frutos e, em breve, aumentará sua grade curricular: no segundo semestre, os estudantes da Escola Estadual Ruy Alencar deverão ganhar aulas especiais, também, de matérias de humanas - visando a preparação para o Enem. “Neste sábado (11), ainda, os alunos do primeiro ano do Ensino Médio começarão a integrar o projeto, com aulas de Matemática e Física”, acrescenta a gestora.

Segundo o professor José Jorge M. Alencar, a recepção dos estudantes com a iniciativa foi surpreendente. “Para ser honesto, esperava que somente quem estivesse com dificuldades aparecesse. Porém, até mesmo os alunos que dominam a área estão participando das aulas, querendo aprender ainda mais”, conta o professor. “Futuramente, estes estudantes [que têm facilidade em Matemática] vão atuar, em sala, como monitores”.

Crescimento



Participante do "Fábrica de Números", a aluna do nono ano Geovana Campos já observa uma melhora em suas notas escolares. “As aulas [de sábado] estão sendo muito boas para a nossa turma. Nossas notas, que estavam caindo, agora, voltaram a subir”, revela a estudante, cuja preparação está voltada para a Prova Brasil.

Sobre o projeto



O "Fábrica de Números" foi criado no início do ano pelo professor de Matemática José Jorge M. Alencar, em parceria com o Instituto Federal do Amazonas (Ifam) e a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid). A iniciativa consiste na implementação de aulas especiais de Matemática, aos sábados, visando a preparação dos alunos para a Prova Brasil e o Enem.

Dia Nacional da Matemática

Celebrado em 6 de maio, o Dia Nacional da Matemática é uma homenagem ao matemático, escritor e educador brasileiro Júlio César de Mello e Souza. Mais conhecido como Malba Tahan, ele ficou famoso por misturar, em seus enredos, as áreas da Matemática e da escrita. Ao longo dos seus 79 anos, Tahan publicou um total de 120 livros, sendo 51 voltados à área de exatas.



