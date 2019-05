UEA discute temas da Tríplice Fronteira em seminário internacional

Abordando temas como Fronteiras e Migrações, Justiça Ambiental, Soberania e Justiça Alimentar, Populações e Territórios Indígenas, o Centro de Estudos Superiores de Tabatinga da Universidade do Estado do Amazonas (CESTB-UEA) realiza de 3 a 5 de junho, em Tabatinga, o 3º Seminário Internacional sobre Ecologia Política, Justiça Socioambiental e Alimentar na Tríplice Fronteira Amazônica.

Foto: Divulgação

Aberto à sociedade civil e à comunidade acadêmica, a terceira edição do seminário vai enfocar a experiência vivida na fronteira, com especial atenção às diferenças domésticas e de gênero, examinando as dimensões históricas, socioculturais, linguísticas, ambientais e territoriais da tríplice fronteira amazônica. Abrangendo Brasil, Colômbia e Peru, a região é um espaço de intensas transformações, múltiplas tensões e desafios comuns.



O evento é fruto de uma parceria interinstitucional internacional entre UEA, por meio do Núcleo de Estudos Socioambientais da Amazônia (Nesam) e do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas (PPGICH), a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), a Cardiff University e a Universidade Nacional da Colômbia.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas por meio do endereço https://www.agrocultures.org/event/leticia-tabatinga/.

