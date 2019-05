Área verde no Tarumã é ocupada de forma irregular por várias famílias

A área fica às margens da Estrada da Vivenda Verde | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - Um terreno particular foi invadido por dezenas de famílias que justificam estarem no local por falta de moradias dignas. A área fica às margens da Estrada da Vivenda Verde, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

No local, vários barracos foram construídos em madeiras e demarcados com os nomes das pessoas que seriam donos dos lotes. Alguns, conforme denúncia, estão sendo vendidos pelo valor de R$ 500.

O Em Tempo esteve na área ocupada e comprovou que poucas pessoas estavam de fato no terreno.

Um dos líderes do movimento para ocupar a área seria Lilian, a esposa de um líder indígena conhecido como "Aguinaldo". Além dela, traficantes também estariam atuando na ocupação.

Lotes de terras estão sendo vendidos a R$ 500 | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Segundo relatos de um mototaxista, que preferiu não se identificar, os invasores estão no local há mais de um mês. Na área há famílias com crianças, idosos e adolescentes. O proprietário da área particular não informou ao Em Tempo quais providências seriam tomadas por ele a respeito do caso.

Outras invasões

Próxima da invasão que está sendo ocupada, outras áreas vêm sendo desmatadas para ocupação irregulares. Segundo denúncias, o movimento é liderado por indígenas.

"Cidade das Luzes"

Em dezembro de 2015, uma grande operação da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) retirou os invasores do local e destruiu milhares de barracos erguidos na ocupação irregular.

Reportagem flagrou poucas pessoas no local | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Após a reintegração de posse, a Área de Preservação Ambiental (APA) voltou a ser ocupada por milhares de famílias. Os primeiros barracos foram levantados antes das eleições municipais de 2016.

Na época, o então defensor público do Amazonas, atualmente vice-governador do Amazonas, Carlos Alberto Almeida Filho, tratou o problema da Cidade das Luzes como “falta de planejamento”.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Invasão: reintegração retira mais de 50 famílias de terreno em Manaus