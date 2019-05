Aleam: professores exigem audiência pública com o titular da Seduc-AM

As paralisações continuam sem previsão de término | Foto: Luana Dávila/Em Tempo

Manaus - Nesta terça-feira (7), os representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam) lotam o plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus, para solicitar ao deputado estadual Wilker Barreto (PHS) uma audiência pública com o secretário de Estado de Educação. Paralisação da categoria iniciou no dia 15 de abril deste ano .

A categoria busca discutir sobre o reajuste salarial da classe dos profissionais de educação e pede auditoria nas contas superfaturadas da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas (Seduc-AM) dos últimos meses.

Paralisação começou no dia 15 de abril deste ano | Foto: José Zamith/Divulgação

De acordo com o Sinteam, as paralisações nas atividades dos professores da rede estadual de ensino continuam sem previsão de término. Amanhã (8), os docentes irão realizar uma assembleia e decidir se aceitam ou não a contraproposta do Governo de reajuste salarial.

O deputado Serafim Corrêa (PSB) disse, na manhã desta terça, que é a favor da luta dos professores e que a greve é um direito legítimo do trabalhador.

“Ninguém pode se manifestar contra a greve, ela é um direito legítimo do trabalhador. Com todo respeito pela decisão judicial, mas no meu entender, não adianta levar a questão para o lado jurídico, para o lado econômico ou financeiro, quando o fato político é maior. A política no Brasil vem se criminalizando nos últimos anos, o que é muito ruim para qualquer entendimento. Meu apoio aos professores e meu voto e meu desejo que tudo se resolva”, explicou.

Reivindicações

Os professores da rede estadual de ensino pedem reajuste salarial de 15%, sendo 3,93% a reposição da inflação, 9,6% a perda do poder de compra referente ao período de 2015 a 2018, quando os trabalhadores ficaram sem reajuste salarial e 1,47% de ganho real. A data base da categoria venceu no último dia 1º de março.

Além do percentual de reajuste, o Sinteam reivindica aumento do auxílio localidade, congelado em R$ 30 há 30 anos, as progressões horizontais e verticais, que não vêm sendo cumpridas, vale-alimentação para todos os servidores, vale-transporte sem desconto, plano de saúde para o interior e aposentados, segurança nas escolas e fim do assédio moral por parte dos gestores.

