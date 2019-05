Em vez de multa, condutores assistirão vídeo educativo em Manaus

Os motoristas terão a opção de escolher participar de uma aula educativa | Foto: Joandres Xavier /Em Tempo

Manaus - Os condutores que cometerem alguma infração no trânsito durante o mês de maio em Manaus, terão a opção de escolher participar de uma aula educativa, em vez de receber o auto de infração ou a multa propriamente dita. A iniciativa é da Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), em acordo à campanha nacional “Maio Amarelo”. O lançamento aconteceu na manhã desta terça-feira (7), no Parque do Idoso, na Zona Centro-Sul da capital amazonense.

De acordo com o diretor-presidente do Manaustrans, Franklin Pinto, somente assim, será possível reduzir ainda mais o número de acidentes e mortes no trânsito, com educação e conscientização de que “tem que se respeitar as leis de trânsito”.

Com o tema nacional “No Trânsito, dê sentido à vida”, as atividades serão realizadas durante todo o mês, com ênfase para ações de educação de trânsito - todas coordenadas pelo Manaustrans. O trabalho será realizado nas ruas, escolas, empresas públicas e privadas com atividades direcionadas para públicos como motociclistas, ciclistas, pedestres, motoristas e sociedade em geral.

O lançamento aconteceu na manhã desta terça-feira (7) | Foto: Joandres Xavier/Em Tempo

"Uma das ações é a chamada, 'Blitz do Condutor', que tem como ideia identificar, por exemplo, se o motociclista está trafegando sem capacete. O condutor é parado, e pode optar por ser multado ou então assistir a um vídeo naquele momento, para que tenha ciência de que é a vida dele e de outras pessoas que está em risco", detalhou Franklin.

Ainda de acordo com o Manaustrans, no período do dia 6 de janeiro, ao dia 6 de maio, houve uma redução de 13% no número de mortes no trânsito em Manaus, em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso quer dizer que de janeiro a maio de 2018, foram 75, fatalidades, enquanto que agora em 2019 foram 65, dez mortes a menos. "Conseguimos salvar dez vidas, mas ainda não estamos satisfeitos, queremos zerar as fatalidades. Seria o mundo ideal. Ninguém quer um ente morto no trânsito, então vamos tentar reduzir cada vez mais", completou.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Ônibus se colidem no Terminal 1 e deixam trânsito lento em Manaus