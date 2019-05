Sem freio: motorista fica ferido ao capotar carro em Manaus

O acidente aconteceu por volta das 15h | Foto: Daniel Landazuri/Em Tempo

Manaus - Após perder o controle do freio e capotar o veículo modelo picape, que dirigia, um motorista de 53 anos ficou ferido. O acidente aconteceu por volta das 15h, na saída da avenida Torquato Tapajós que dá acesso à avenida Desembargador João Machado, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

A vítima fazia transporte de barras de ferro para uma empresa terceirizada. O motorista foi socorrido com vida por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

“Ele nos contou que perdeu o controle dos freios e para evitar um acidente maior fez uma manobra e jogou o carro para o meio-fio da via, causando o capotamento”, contou o sargento Jean, do CBMAM.

Para evitar um incêndio, os bombeiros realizaram procedimentos nas partes elétricas e mecânicas do veículo. “Teve um pequeno vazamento de combustível na pista, mas fizemos o corte na bateria e todo tipo de material que poderiam causar faíscas e até um incêndio foram retirados do local”, informou o sargento.

O motorista foi conduzido para uma unidade de saúde na capital. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

A equipe do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) foi acionada para o local do acidente e deve realizar a remoção da picape. Segundo os agentes de trânsito, a operação deve durar aproximadamente uma hora.

O fluxo de veículos foi desviado para avenida Constantino Nery.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Irmão de empresário amazonense morre em grave acidente no Aleixo

Motorista perde controle e carro capota em avenida de Manaus