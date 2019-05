Apartamento no Residencial Manauara 1 pega fogo

Manaus - Um imóvel no Residencial Manauara 1, situado na rua Orlando Rebelo, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus, foi alvo de um incêndio na tarde desta sexta-feira (10). A informação foi divulgada por volta das 16h30 pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Segundo a assessoria do CBMAM, o solicitante informou que havia incêndio em um dos apartamentos. Porém, ao chegar no local, a equipe constatou que o fogo já havia sido apago pelos moradores de outras residências próximas.

Ainda conforme o CBMAM, a equipe permanece no local apenas para vistoria do imóvel e a orientação de segurança aos cidadãos.

Segundo a vizinhança informou aos bombeiros, os proprietários do imóvel não se encontravam no local no momento do sinistro e ninguém ficou ferido. As causas do incêndio não foram informadas.

